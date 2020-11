Dánsko vybije 25 000 kuřat kvůli ptačí chřipce, je i ve Francii

Dánsko vybije asi 25 000 kuřat kvůli výskytu vysoce patogenního kmene ptačí chřipky H5N8. Oznámily to podle agentury Reuters místní úřady s tím, že to prakticky znamená zastavení vývozu drůbeže a vajec z Dánska do zemí mimo Evropskou unii po dobu nejméně tří měsíců. První případ ptačí chřipky zaznamenala Francie na středomořském ostrově Korsika.

K ráznému opatření úřady přistoupily poté, co se v posledních dnech případy ptačí chřipky objevily u ptáků žijících ve volné přírodě na západě Dánska. V posledních týdnech se však nákaza objevila také v jiných zemích Evropy. Německo dnes nařídilo utracení 16 100 krocanů poté, co se H5N8 objevil na farmě na severu země. Nizozemské úřady minulý týden nařídily vybít kvůli ptačí chřipce 48 000 kuřat kvůli ohnisku infekce na severu země. Dánská veterinární a potravinářská správa v prohlášení uvedla, že v Evropě nebyl zaznamenán případ přenosu viru na člověka. Podle agentury AFP byl první případ ptačí chřipky ve Francii odhalen na Korsice, což vyvolalo aktivaci ochranných opatření na celém území ostrova. Případ byl identifikován u drůbeže nedaleko hlavního města ostrova Bastia "po zjištění abnormální úmrtnosti" drůbeže, uvedlo francouzské ministerstvo zemědělství. Odhalení viru ptačí chřipky vedlo k utracení "přibližně 200 až 300 slepic" na místní farmě, uvedl ministr zemědělství Julien Denormandie. Viry ptačí chřipky jsou běžné u volně žijících ptáků a přenášejí se zejména trusem, který kontaminuje vodu nebo krmivo chovaných ptáků. Podtyp H5N8 potvrzený v komerčním chovu je nebezpečný pro ptáky, lidem ale neublíží. Čeští veterináři nedávno také varovali chovatele před nárůstem rizika šíření ptačí chřipky. Zdrojem nákazy jsou často stěhovaví ptáci, kteří míří do Evropy přes západní Rusko a Kazachstán, kde se virem nakazí. Ptačí chřipka se naposledy v České republice objevila letos v lednu, předtím v roce 2017. Světová organizace pro zdraví zvířat v létě Česko uznala za zemi, kde se choroba nevyskytuje.