Dánsko volí nový parlament, favoritkou je premiérka Frederiksenová

V Dánsku se v úterý v 8:00 otevřely volební místnosti. Začaly parlamentní volby, v nichž se očekává vítězství Sociální demokracie premiérky Mette Frederiksenové. Hlasování skončí ve 20:00 a výsledky se očekávají ještě během noci. Více než 4,3 milionu lidí má právo rozhodnout o novém složení Folketingu, parlamentu, který je volen na čtyřleté funkční období.
Volby vyhlásila minulý měsíc, o několik měsíců dříve, než musela, premiérka Frederiksenová. Podle pozorovatelů se tak stalo zjevně v naději, že její rozhodný postoj ve sporu o dánské autonomní území Grónsko, které by americký prezident Donald Trump rád získal pod americkou správu, jí pomůže u voličů. Průzkumy dávají 48leté ministerské předsedkyni za pravdu, Sociální demokracii přisuzují zhruba 20 procent.
Sociální demokratka, která usiluje o třetí funkční období, je známá také silnou podporou Ukrajiny v její obraně proti ruské invazi a restriktivním přístupem k migraci.
Konkurenty Sociální demokracie jsou Socialistická lidová strana, které průzkumy slibují zhruba 13 procent hlasů, středopravicová Liberální strana vedená ministrem obrany Troelsem Lundem Poulsenem (deset procent) či centrističtí Umírnění v čele s ministrem zahraničí a expremiérem Larsem Lökkem Rasmussenem. Z průzkumů rovněž vyplývá, že Rasmussenova strana se zhruba sedmi procenty by mohla být rozhodující silou pro zformování vlády.
I přes spor s USA o Grónsko se volební kampaň podle agentury DPA zaměřila na ceny potravin, pohonných hmot či na budoucnost zemědělství. Pravicoví populisté pak slibovali ještě přísnější přistěhovaleckou politiku.
Frederiksenová se snaží čelit tlaku pravice a poukazovat na možný nárůst migrace v důsledku války v Íránu. Tento měsíc oznámila návrhy, které zahrnují zavedení "nouzové brzdy" pro udělování azylu a přísnější kontroly zločinců bez povolení k pobytu.
Neočekává se, že by se některá strana přiblížila k získání většiny. Dánský systém poměrného zastoupení obvykle po týdnech vyjednávání vytváří koaliční vlády, tradičně složené z několika stran buď z "červeného bloku" na levici, nebo z "modrého bloku" na pravici.
Jednokomorový parlament členské země Evropské unie a NATO má 179 křesel. Z nich 175 patří zákonodárcům samotného Dánska a dvě křesla zástupcům řídce osídleného Grónska a dalšího poloautonomního území království, Faerských ostrovů.
