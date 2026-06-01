Zahraničí

Dánsko se dohodlo na vzniku menšinové vlády, premiérkou zůstane Frederiksenová

ČTK

Dánská sociálnědemokratická premiérka Mette Frederiksenová se dohodla na vzniku menšinové středolevé vlády, čímž si po třetí funkční období v řadě udrží křeslo ministerské předsedkyně. V pondělí o tom informovala agentura Reuters

Denmark's acting Prime Minister Frederiksen meets members of the media after her visit to the King at Amalienborg Palace in Copenhagen
Dánská sociálnědemokratická premiérka Mette Frederiksenová .Foto: REUTERS
Končí tak období nejistoty po březnových volbách uprostřed krize ve vztazích s americkým prezidentem Donaldem Trumpem kvůli Grónsku, autonomní součásti Dánského království.

"Byla jsem u jeho veličenstva krále a oznámila, že po dlouhých vyjednáváních může vláda vzniknout," řekla Frederiksenová. Uvedla také, že v úterý představí vládní program a že jmenování ministrů by se mohlo uskutečnit ve středu.

Sociální demokraté ve volbách zvítězili, ale zaznamenali nejhorší výsledek od roku 1903. Levicové strany jako celek těsně porazily ty pravicové, ani jeden z bloků ale nezískal ve 179členném parlamentu většinu. Rozhodující silou se tak stali centrističtí Umírnění v čele s dosavadním ministrem zahraničí a bývalým premiérem Larsem Lökkem Rasmussenem, jejichž podporu si Frederiksenová vyjednala.

Politička, která byla u moci od roku 2019, volby vyhlásila v únoru, o několik měsíců dříve, než musela. Podle analytiků se tak stalo zjevně v naději, že její rozhodný postoj ve sporu o Grónsko, které by americký prezident Donald Trump rád získal pod americkou správu, jí u voličů pomůže. Volební kampaň však ovládla spíše domácí témata, jako jsou stav dánského hospodářství a životní náklady.

Smoke rises following an air strike in Lebanon

ŽIVĚ Írán zastavuje dialog a výměnu zpráv s USA, píše Tasním. Trump o tom údajně nebyl informován

Íránský vyjednávací tým zastavuje dialog a předávání zpráv se Spojenými státy pomocí prostředníků, důvodem je izraelské porušování příměří v Libanonu, uvedla v pondělí agentura Tasním. Zdroj této informace ale nesdělila. Příměří v Libanonu bylo jednou z íránských podmínek při vyjednávání klidu zbraní a Izrael toto příměří porušuje „na všech frontách“, včetně Libanonu, ale i Pásma Gazy, dodala.

Schůze vlády, Tomio Okamura

Koalice se dohodla na postupu proti blokování Sněmovny, uvedl Okamura

Zástupci koaliční ANO, SPD a Motoristů se dohodli na možnostech, jak ve Sněmovně bránit blokováním schůzí ze strany opozice. Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura po jednání ve Strakově akademie řekl novinářům, že využije možností stávajícího jednacího řádu, novelu jednacích pravidel projednanou v druhém čtení už rozšiřovat nechce.

Russian drone strike in Dnipro

ŽIVĚ Ukrajina hlásí desítky zraněných po ruských útocích

Nejméně osm lidí, včetně tří dětí, utrpělo zranění při útocích ruských dronů v Černihivské oblasti, informovali ukrajinští záchranáři. Dalších šest zraněných si podle záchranářů vyžádal nálet ruských dronů na Oděsu. Devět lidí bylo zraněno při ruských útocích na Charkov a okolí, oznámily úřady. Tři lidi zranila ruská děla při ostřelování Chersonu.

