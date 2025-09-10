Zahraničí

Dánsko nuceně nasadilo antikoncepci více než 350 grónským ženám

Dánské úřady od 60. let nuceně nasadily antikoncepci více než 350 grónským ženám a dívkám, z nichž jedné bylo v té době méně než 12 let. Vyplývá to z nezávislého šetření, o jehož výsledcích informovala agentura AP. Loni dánské úřady uvedly, že takových případů mohou být tisíce.
Inuitským ženám bez jejich souhlasu či bez podrobného vysvětlení lékaři podporovaní dánskou vládou zaváděli nitroděložní tělíska, případně jim injekčně podávali hormonální antikoncepci.

Řada obětí události popsala jako traumatizující zkušenost, některé ženy pak trpěly vedlejšími následky od bolesti přes krvácení po vážné infekce.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová se v srpnu oficiálně omluvila za takové zacházení s domorodými ženami. K její omluvě se připojil grónský premiér Jens-Frederik Nielsen, který převzal zodpovědnost za případy nasazení antikoncepce poté, co grónská vláda od roku 1992 získala kontrolu nad systémem zdravotní péče. Tyto kroky AP označila za očividnou snahu předejít závěry očekávané zprávy. Šetření se zaměřilo na 488 případů, kdy ženy v letech 1960 až 1991 nuceně dostávaly antikoncepci.

Vyšetřovatelé během svého pátrání, které začalo v červnu 2023, získali výpovědi od 354 grónských žen ve věku 48 až 89 let. Většina z nich uvedla, že podání antikoncepce bylo jednorázovým incidentem, nicméně osm žen uvedlo, že prostředky proti početí nuceně obdrželo nejméně třikrát. Obětem bylo v té době 12 až 37 let, výjimkou je dívka, které bylo méně než 12 let. Její přesný věk zpráva neupřesnila.

V loňském roce 150 inuitských žen zažalovalo Dánsko s tím, že úřady porušily jejich lidská práva. Skupina požaduje odškodnění, které zatím Kodaň do uzavření vyšetřování odmítá vyplatit.

Dánské úřady loni uvedly, že od 60. let do poloviny 70. let dostalo nitroděložní tělísko na 4500 grónských žen, což byla v té době až polovina žen v reprodukčním věku. Cílem bylo omezit růst tamní populace, která se díky lepší zdravotní péči a rostoucí životní úrovni rychle zvětšovala.

Ostrov obývaný zhruba 56.000 lidmi býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda. O ostrov na severu Atlantského oceánu projevuje od převzetí prezidentského křesla zájem nynější šéf Bílého domu Donald Trump.

