„Jsme přece dánská společnost a jsme tady původní kmen… Nejsem zastánkyní velké výměny obyvatelstva, věřím, že musí existovat silná většinová kultura. Chci Dánsko, které je dánské. Za tím si plně stojím!“ Dánská premiérka Mette Frederiksenová si nebrala servítky a prolomila další tabu.
Dánská sociálnědemokratická premiérka Mette Frederiksenová řekla, že není pro „velkou výměnu obyvatelstva“. To je přitom pojem, který dosud v Evropě používala hlavně krajní pravice. Etnické Dány přitom označila za „původní kmen“. Video s jejími slovy se šíří sítěmi a v Dánsku rozpoutalo emotivní debatu.
„Nejsem zastánkyní multikulturní společnosti, kde se kultury staví na stejnou úroveň. Jsem Evropanka, Dánka a obyvatelka Aalborgu. A nejsem ani zastánkyní velké výměny obyvatelstva. Věřím, že musí existovat silná většinová kultura,“ řekla Frederiksenová v úterý v debatním podcastu Borgerlig Tabloid.
Připustila, že se to „samozřejmě mění, když sem přicházejí lidé, ale musí to být tak, aby tu Dánsko bylo i v budoucnosti.“
Premiérka se pustila i do přistěhovalců z Blízkého východu, severní Afriky, Pákistánu a Turecka. Do Dánska podle ní přišlo příliš mnoho lidí, kteří nesnášejí homosexuály, neuznávají rovnost žen a myslí si, že islám má stát nad zákonem.
„Islámská kultura je nebezpečná“
„Tato dominantní kultura je nebezpečná. Říkám to jako sociální demokratka, jako žena, jako Dánka, ale i jako premiérka země, se kterou se taková kultura nedá sloučit,“ uvedla.
Dodala ale, že mezi přistěhovalci jsou samozřejmě i lidé, kteří Dánsku pomáhají. „Mám mimochodem přátele jiného než dánského původu, kteří žijí v Dánsku a pozitivně přispívají naší společnosti,“ podotkla.
Moderátor podcastu Joachim B. Olsen se jí poté zeptal, co myslí tím, že Dánsko má zůstat dánské.
„Že je v naší společnosti jasná většinová kultura,“ odpověděla. A na otázku, jestli myslí etnické Dány, řekla: „No, jsme dánská společnost a jsme původní kmen, který je etnicky dánský. To se samozřejmě mění, když sem přicházejí lidé. Ale musí to být tak, aby i v budoucnu existovalo Dánsko se silnou většinovou kulturou,“ uzavřela.
Odmítnutí azylanti mají skončit ve Rwandě
Rozhovor byl součástí mediálního kolečka, ve kterém premiérka představovala vládní plán poslat odmítnuté žadatele o azyl do centra ve Rwandě. Vláda se na tom dohodla začátkem listopadu se čtyřmi dalšími zeměmi EU.
Výraz „velká výměna obyvatelstva“ zpopularizoval francouzský spisovatel Renaud Camus v knize z roku 2011. Popisuje údajné nahrazování původních Evropanů přistěhovalci a levice ho dlouho odmítala jako konspirační teorii.
Frederiksenová nicméně – na rozdíl od Camuse – netvrdí, že by za výměnou obyvatel stál nějaký plán a že by šlo o koordinovanou akci. Popisuje spíše reálnou demografickou změnu, kterou s sebou migrace nese.
Tu potvrzuje i dánský deník Politiken, který už loni zveřejnil projekci, podle níž by přistěhovalci a jejich potomci mohli v Dánsku tvořit většinu už v roce 2096.
„Měli jsme pravdu“
Komentátorka Eva Selsingová mluví o zlomu. „Je nesmírně důležité, že to řekla. Je to nepřímé přiznání demografické změny, která se v EU děje, a uznání toho, že my na pravici jsme měli pravdu,“ řekla deníku B.T.
Koaliční centristé ze strany Moderaterne s premiérkou souhlasí. „Je to dánská kultura, která musí být v Dánsku nosná. To mi vůbec nepřijde kontroverzní,“ napsal jejich poslanec Mohammad Rona, který se sám narodil v Afghánistánu.