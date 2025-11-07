Zahraničí

Dánská vláda se politicky shodla na zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Dánská vláda v pátek oznámila, že nalezla politickou shodu na zákazu sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Pokud by zákon prošel parlamentem, byl by to jeden z nejšířeji pojatých kroků v této problematice v Evropě, upozornila agentura AP. Dosud není jasné, jakých sociálních sítí by se zákaz týkal.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Šéfka dánského ministerstva pro digitalizaci Caroline Stageová řekla, že Dánsko udává v Evropě směr ve snaze o posílení digitálního blahobytu dětí. "Zaujímáme nezbytný postoj proti tomu, že velké technologické platformy měly příliš dlouho volnou ruku v dětských pokojích," dodala. Věková hranice by se podle zveřejněných informací mohla snížit na 13 let, pokud o to rodiče zažádají a úřady jejich žádosti vyhoví.

Dánské ministerstvo digitalizace, které se o tento krok primárně snaží, uvedlo, že děti mají kvůli sociálním sítím mimo jiné narušený spánek a ztrácejí schopnost soustředit se. Podle ministerstva žádný rodič nebo vychovatel tento vývoj nemůže zastavit sám.

Dánsko by přijetím podobné normy navázalo na postup australské vlády. Ta před rokem schválila průlomový zákon zakazující sociální sítě dětem do 16 let. Týká se platforem, jako je Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat nebo X. Bránit v přístupu nejmladší věkové skupině mají provozovatelé sítí, kterým hrozí pokuty až 50 milionů australských dolarů (zhruba 680,5 milionu korun).

Zákon má vstoupit v platnost v prosinci a zatím není jasné, jaké ověření věku budou sítě používat, aby jej nebylo možné obcházet. Norma totiž například zakazuje sociálním sítím, aby nutily uživatele k ověření věku předkládat státem vydané identifikační dokumenty, jako jsou řidičské průkazy či cestovní pasy.

 
