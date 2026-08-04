Dánská princezna nastoupila na vojnu, plat za to nedostane. Mohou ji vyslat i do Grónska

Dánská princezna Isabela nastoupila do armády. Devatenáctiletá dcera krále Frederika X. a královny Mary tím zahájila vojenskou službu u gardového husarského pluku a stala se jednou z prvních mladých žen, které vstoupily do nově rozšířeného systému branné povinnosti.
Dánská princezna v pondělí dorazila do kasáren ve městě Slagelse, kde ji čeká stejný výcvik jako ostatní brance. Před sebou má jedenáct měsíců vojenské služby.
Dánský královský dvůr oznámil, že Isabela bude výcvik absolvovat za stejných podmínek jako ostatní branci. Jediným rozdílem je, že za službu nebude pobírat žádnou odměnu. Ostatní dánští vojáci přitom za jedenáct měsíců základní vojenské služby dostanou zhruba 190 tisíc dánských korun (asi 615 tisíc korun českých), uvedl dánský deník B.T.
Stejně se už dříve rozhodl i korunní princ Christian, který prošel stejným plukem, do něhož nyní nastoupila i jeho mladší sestra.
Dánové posilují
Isabela se tak stala jednou z přibližně 1600 mladých Dánů, kteří tento týden nastoupili do armády a poprvé absolvují vojenskou službu podle nových pravidel. Základní služba se totiž prodloužila ze čtyř na jedenáct měsíců a nově se do systému zapojují také ženy. Ty letos tvoří přibližně pětinu všech nováčků.
Reforma je součástí rozsáhlého posilování dánské obrany. Plán, který vstoupil v platnost loni, počítá s tím, že se do roku 2033 každoročně zvýší počet odvedenců z pěti tisíc na 7500, uvedla agentura Reuters.
Kodaň tím reaguje na pokračující válku na Ukrajině i rostoucí napětí v Arktidě, které zesílilo poté, co americký prezident Donald Trump opakovaně prohlásil, že by Spojené státy měly získat Grónsko. Dánsko i grónská vláda však tyto návrhy odmítají.
Podle Trumpa je americká kontrola nad Grónskem otázkou národní bezpečnosti a dlouho nevylučoval ani použití vojenských prostředků. Letos v lednu však na sjezdu Světového ekonomického fóra v Davosu uvedl, že „vojenská varianta nebude nutná“, uvedla například americká stanice CBS. Americký prezident to řekl po jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem o budoucnosti Grónska.
Bezpečnostní otázky
Na červnovém summitu NATO v turecké Ankaře pak dánská premiérka Mette Frederiksenová prohlásila, že její země je připravena bránit „každý centimetr území aliance, včetně našeho vlastního“. Během posledního roku navíc vyvolaly v Dánsku rozruch zprávy, podle nichž Američané údajně s napojením na Bílý dům připravovali vlivové operace v Grónsku.
Právě Grónsko bude hrát významnější roli i v nové podobě dánské vojny. Ještě během srpna totiž zamíří na ostrov vůbec poprvé také branci. Více než stovka vojáků tam bude po dobu jednoho měsíce plnit operační úkoly a vystřídá profesionální jednotky. Podle médií se jedná především o symbolický krok.
Isabela nastoupila do armády krátce po dokončení střední školy. Podle dánských médií původně plánovala po maturitě rok volna před dalším studiem. Změna pravidel branné povinnosti však její plány změnila.
Výběr gardového husarského pluku zároveň naznačuje, že armádu nevnímá jako budoucí profesi. Podle historika Sebastiana Olden-Jørgensena jde spíše o splnění občanské povinnosti než o začátek vojenské kariéry. Po skončení služby se očekává, že bude pokračovat ve studiu a postupně převezme více veřejných povinností jako druhá v pořadí následnictví dánského trůnu.
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