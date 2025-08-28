Zahraničí

Dánská premiérka se omluvila za nasazování nitroděložních tělísek grónským ženám

před 50 minutami
Dánská premiérka Mette Frederiksenová se poprvé v historii země omluvila grónským ženám, kterým od 60. let lékaři podporovaní dánskou vládou nasazovali antikoncepci. Nitroděložní tělíska některým z nich aplikovali i bez jejich vědomí a proti jejich vůli, uvedla agentura Reuters.
O této rozsáhlé antikoncepční kampani veřejnost poprvé informoval investigativní podcast Dánského rozhlasu v roce 2022. Od roku 1966 nasadili lékaři po nařízení dánských úřadů tisícům grónských žen a dívek nitroděložní tělíska. Tato politika, jejímž cílem bylo zastavit rychlý populační růst v Grónsku, zasáhla dívky již od věku 13 let.

"Chtěla bych se omluvit dívkám a ženám, které se staly obětí znevýhodňování kvůli tomu, že jsou Gróňanky. Za to, že musely zažít fyzickou i psychickou újmu. Za to, že jsme je zklamali," uvedla podle serveru The Guardian ve středu Frederiksenová. K její omluvě se připojil také grónský premiér Jens-Frederik Nielsen, který převzal zodpovědnost za případy nasazení antikoncepce poté, co grónská vláda v roce 1991 získala kontrolu nad systémem zdravotní péče.

V loňském roce se skupina žen z Grónska, kterým je nyní mezi 70 a 80 roky, domáhala u soudu odškodnění od Dánska za nedobrovolnou antikoncepci. Dánsko zatím náhradu neposkytlo s odůvodněním, že pokračuje vyšetřování, které má odhalit rozsah případů a určit, které úřady jsou za ně přímo zodpovědné. Ohlášení výsledků vyšetřování se očekává příští měsíc.

Dánsko se podle Reuters snaží obnovit dobré diplomatické vztahy s Grónskem, které je k zemi připojeno jako autonomní území. O ostrov na severu Atlantského oceánu projevují od převzetí prezidentského křesla Donaldem Trumpem zájem Spojené státy. Kvůli tomu si Kodaň dříve v tomto týdnu předvolala amerického diplomata.

 
