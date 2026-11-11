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Zahraničí

Dánská premiérka nechce zastupovat Evropu v jednáních o Ukrajině. Která jména zůstávají ve hře?

ČTK
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Dánská premiérka Mette Frederiksenová nechce být evropským vyjednavačem v mírových rozhovorech Ukrajiny a Ruska, řekla v úterý novinářům podle dánského deníku Berlingske. O evropském zástupci pro tato jednání by se podle ní mělo hovořit v pátek na summitu EU v Dublinu. Zatím ovšem není jasné, kdy se zástupce Evropy jednání o konci války bude moci zúčastnit, výhrady proti tomu má zatím Rusko.

Denmark Russia Ukraine War
Dánská premiérka Mette Frederiksenová vítá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského při příjezdu do dánského parlamentu Christiansborg v Kodani, úterý 10. listopadu 2026.Foto: CTK – Mads Claus Rasmussen
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„Ústřední roli v této záležitosti musí hrát evropské instituce,“ řekla premiérka Frederiksenová v úterý na Kodaňské univerzitě. Uvedla rovněž, že nechce být evropským vyjednavačem v mírových rozhovorech Ukrajiny a Ruska. Dodala, že o této otázce budou hovořit lídři EU na summitu v Dublinu.

Frederiksenová byla na Kodaňské univerzitě spolu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který v úterý jednal v Dánsku. Zelenskyj si přeje účast zástupců Evropy v mírových rozhovorech, jelikož jde o evropskou bezpečnost. Je si ale vědom toho, že je to složité, protože ne všechny země EU mají v tomto ohledu stejné názory.

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„Evropa se musí rozhodnout, kdo ji bude reprezentovat,“ uvedl v úterý ukrajinský prezident. Novinářům také řekl, že by to EU měla udělat tento měsíc.

Britský zpravodajský web The Telegraph v říjnu s odvoláním na diplomatické zdroje napsal, že evropští lídři zvažují na funkci hlavního vyjednavače o míru s Ruskem pět politiků. Jde podle něj o italskou premiérku Giorgii Meloniovou, finského prezidenta Alexandera Stubba, dánskou premiérku Frederiksenovou, předsedu norské vlády Jonase Gahra Störeho a českého prezidenta Petra Pavla.

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Prezident Pavel minulý týden novinářům řekl, že nemá ambici být evropským vyjednavačem o ukončení války na Ukrajině. Rád by ale přispěl svými zkušenostmi z působení v NATO.

O možnostech ukončení války, kterou proti Ukrajině začalo Rusko invazí v únoru 2022, v úterý a ve středu jednali zástupci Ukrajiny, Ruska a Spojených států v Abú Dhabí. Přítomni tam byli i zástupci evropských zemí, EU a NATO, kteří se ale přímo neúčastnili třístranných rozhovorů a jednali odděleně s americkými a ukrajinskými představiteli.

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ŽIVĚ Rusko a Ukrajina se dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců

V některých otázkách se podařilo dosáhnout vzájemného porozumění, uvedl ve středu podle agentury Reuters vedoucí ruské delegace Vladimir Medinskij po skončení trojstranných jednání mezi zástupci Ruska, Ukrajiny a Spojených států v Abú Dhabí. Rusko a Ukrajina se podle něj dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců.

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