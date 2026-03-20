Dánové byli připraveni o Grónsko s Trumpem bojovat. Dostali výbušniny i zásoby krve

Dánští vojáci, kteří v lednu odjeli na cvičení do Grónska, byli kvůli riziku invaze Spojených států vybaveni zásobami krve a výbušninami. Informaci dánské veřejnoprávní společnosti DR už potvrdilo několik evropských představitelů.
Dánské jednotky údajně disponovaly dostatečným množstvím výbušnin ke zničení ranvejí u hlavního města Nuuk a na bývalé základně v Kangerlussuaqu. Pro případ bojů byly připraveny transfúzní vaky pro raněné.
„Nacházeli jsme se v nejhorší zahraničněpolitické situaci od druhé světové války,“ cituje server Financial Times dánskou premiérku Mette Frederiksenovou, která v tomto ohledu kvituje evropskou spolupráci. Postup Kodaně podpořilo například sousední Německo nebo Francie.
Hrozbu otevřeného konfliktu koncem ledna pomohl zmírnit generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte, který přesvědčil amerického prezidenta Donalda Trumpa k jednání o možném kompromisu. To podle Frederiksenové pokračuje, Trumpova touha zmocnit se Grónska ale neochladla, upozorňuje.
Vojenské cvičení, kterého se účastnilo několik evropských zemí, bylo předem nahlášeno americkému ministerstvu obrany. Skutečným důvodem vyslání vojáků do zámoří ale bylo připravit se na možný americký útok a znemožnit případné převzetí Grónska ze strany USA.
Hrozba takového scénáře vzrostla po úspěšné akci Spojených států proti venezuelskému lídrovi Nicolási Madurovi. „Po Venezuele si mysleli, že můžou chodit po vodě,“ konstatuje jeden z evropských představitelů, které vyzpovídala DR. Situace se aktuálně uklidnila, riziko ale zůstává, domnívá se nejmenovaný dánský exministr.