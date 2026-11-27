Je to jedna z nejobratnějších stíhaček současnosti. V souboji na blízko je postrach. Nepřítele detekuje až na 160 kilometrů. To jsou stíhačky Eurofighter. Až dvacet kusů by mohl Kyjev získat od Itálie. Byla by to vítaná posila pro přetížené ukrajinské stroje F-16 a Mirage.
Kyjev požádal Itálii o poskytnutí 10 až 20 strojů první výrobní série (Tranche 1), které se italské letectvo chystá postupně vyřadit ze služby. Přestože nejde o nejmodernější verzi Eurofighteru, letouny stále disponují značným bojovým potenciálem.
Řím zatím o předání stíhaček oficiálně mlčí. Žádost poprvé zveřejnil deník La Repubblica 12. listopadu a podle něj už spolu obě vlády jednají. Ministr obrany Guido Crosetto se k možnému poskytnutí strojů Ukrajině nevyjádřil. Největší odpor přitom vychází zevnitř vládní koalice. Liga vicepremiéra Matteo Salviniho odmítá prodloužit dodávky zbraní Ukrajině.
Situaci komplikuje i to, že se žádost objevila v napjaté chvíli. Po ukrajinském útoku námořními drony na ruská plavidla v libyjském Benghází, kde má Itálie své zájmy, si Crosetto předvolal ukrajinského vojenského přidělence.
Itálie navíc nemůže rozhodnout sama. Vývoz musí schválit všechny čtyři země programu Eurofighter, tedy i Británie, Německo a Španělsko. Britové přitom své stroje první série už vyřadili a na Ukrajinu je neposlali.
Nepříjemné načasování
I načasování je pro Řím nepříjemné. Starší Tornada má italské letectvo vyřadit už v roce 2027, zatímco 24 nových Eurofighterů, které mají staré stroje nahradit, dorazí až kolem roku 2029.
Italské letectvo obdrželo první sériově vyráběný Eurofighter v březnu 2004. Podle dokumentů italského Senátu z prosince 2024 měla země ve službě celkem 26 letounů první výrobní série.
Itálie již objednala 24 nových Eurofighterů v modernější konfiguraci, které mají starší stroje postupně nahradit. Celková hodnota modernizačního programu včetně logistického zabezpečení dosahuje přibližně zhruba 180 miliard korun. Italské ozbrojené síly mají v budoucnu disponovat také 115 bojovými letouny páté generace F-35 Lightning II, konkrétně 75 stroji ve verzi A a 40 stroji ve verzi B, které umožňují krátký vzlet a vertikální přistání.
Samotný Eurofighter Typhoon je dvoumotorový víceúčelový bojový letoun generace 4+, na jehož vývoji se podílely Velká Británie, Německo, Itálie a Španělsko. Původně byl vyvíjen především za účelem získání vzdušné nadvlády, pozdější varianty však získaly také rozsáhlé schopnosti ničit pozemní cíle. Letoun dosahuje maximální rychlosti Mach 2, tedy přibližně 2500 kilometrů v hodině, a přeletového doletu kolem 2900 kilometrů.
Zastaralé komponenty
Nevýhodou první výrobní série je především zastaralejší avionika a omezená kompatibilita s moderní výzbrojí. Letouny například nemohou používat moderní evropské střely vzduch-vzduch dlouhého dosahu Meteor.
Italské Eurofightery však stále mohou nést relativně moderní americké střely AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) a střely krátkého dosahu AIM-9 Sidewinder. Letoun je dále vybaven automatickým kanonem Mauser BK-27 ráže 27 milimetrů.
Srdcem avioniky první výrobní série je mechanicky směrovaný radar CAPTOR-C, který na počátku 21. století patřil k absolutní technologické špičce. Podle veřejně dostupných údajů dokáže detekovat cíl velikosti stíhacího letounu na vzdálenost přibližně 160 kilometrů a současně sledovat až 20 vzdušných cílů.
Přestože se stále jedná o poměrně schopný radar, svými možnostmi již zaostává za nejmodernějšími palubními radary.
Komplikovaná logistika
Jedním z největších úskalí případné dodávky Eurofighterů na Ukrajinu však nemusí být jejich technologická zastaralost, nýbrž logistika.
Ukrajinské letectvo v současné době disponuje podle veřejných odhadů několika desítkami amerických letounů F-16, francouzskými stroji Dassault Mirage 2000-5 a původními sovětskými letouny MiG-29, Su-27, Su-24 a Su-25. V následujících letech má země navíc obdržet švédské letouny JAS 39 Gripen a francouzské stroje Dassault Rafale.
Provoz takto rozmanitého leteckého arzenálu ale představuje mimořádnou logistickou a finanční zátěž. Každý typ letounu vyžaduje specifické náhradní díly, servisní zázemí, výcvik pilotů i pozemního personálu.
Řada západních letectev se právě z těchto důvodů snaží o co největší sjednocení své letecké flotily a spoléhá se na jednoho až dva výrobce. Ukrajina se však vzhledem k probíhající válce nachází v situaci, kdy si takový luxus nemůže dovolit.
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