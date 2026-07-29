Dalších 12 hodin rozhodne. Situace u požárů je příznivá, řekl Sánchez

Situace ohledně rozsáhlých požárů v okolí Madridu je zatím příznivá, následujících 12 hodin bude rozhodujících, řekl ve středu španělský premiér Pedro Sánchez. Podle meteorologů totiž přijde nová vlna veder s vysokými teplotami, napsala AFP.
Ministerstvo vnitra oznámilo, že obyvatelé všech evakuovaných obcí v provincii Ávila se mohou vrátit domů. Některá nařízení k evakuaci zrušily úřady již v úterý. Kvůli nejrozsáhlejšímu požáru v moderní historii Španělska úřady v uplynulých dnech evakuovaly nejméně 60.000 lidí.
"Věřím, že se stále více přibližujeme k cíli, kterým je porazit oheň," uvedl premiér na tiskové konferenci z operačního velitelství v Navalcarneru. "Čekají nás ještě velmi důležité hodiny," varoval. Rozsáhlé požáry v oblasti zuří již téměř týden a spálily přes 77.000 hektarů.
Záchranné složky ve středu ráno oznámily, že v noci nezaznamenaly opětovné vzplanutí požáru. Očekává se však nová vlna veder, v níž mohou už ve středu odpoledne teploty dosáhnout až 37 stupňů Celsia. Podle španělské meteorologické služby Aemet by měly vysoké teploty přetrvat až do neděle a hrozí extrémní riziko požárů.
Španělské ministerstvo vnitra od úterních 17:00 odvolalo evakuaci 13 obcí v této suché, ale relativně hustě osídlené oblasti vzdálené přibližně 50 kilometrů od hlavního města. Osm z nich se nachází v madridském regionu a pět v sousední provincii Ávila v regionu Kastilie-León.
Následně s platností od 20:30 rozšířilo zrušení evakuačního nařízení na další dvě obce. Ve středu pak ministerstvo s okamžitou platností zrušilo zákaz vycházení a rozšířilo odvolání evakuací na všechny zbývající obce v Ávile. Evakuaci ukončilo také pro dvě obce v madridském regionu.
V madridském regionu se už mohlo po několika dnech vrátit na 24.000 osob, uvedl v noci na středu zástupce vlády Francisco Martín Aguirre. Pro dalších 20.000 lidí přestala platit omezení pohybu. Spolu s ve středu oznámeným koncem nařízení tak podle Aguirreho zůstává v madridském regionu 9500 evakuovaných obyvatel. "Návrat domů však bude obtížný," varoval s odkazem na značný počet domů zničených požárem.
Do svých obydlí se ve středu ráno mohli po ukončení vládních opatření vrátit mimo jiné obyvatelé obce Aldea del Fresno. Ovzduší však bylo podle reportérky AFP stále zahalené kouřem a na místě byl cítit silný zápach spáleniny.
Hasiči na sociální síti X informovali, že přes noc zůstal požár pod kontrolou a nešířil se. Okno příznivých meteorologických podmínek pro zvládnutí požáru však podle AFP již pominulo. Po dvou poměrně příznivých dnech se opět očekává nárůst teplot a nárazy větru, které by mohly zkomplikovat práci hasičů na místě.
Podle ministra vnitra Fernanda Grandeho-Marlasky spálily požáry od začátku tohoto roku ve Španělsku již 175.000 hektarů. Zatímco při požárech v okolí Madridu nikdo nezemřel, ve Valencii na východě země zahynul jeden člověk. Na začátku července se na jihu země v Andalusii odehrál nejtragičtější požár za více než 20 let, který si vyžádal 14 obětí.
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