„Další zmanipulované volby,“ Trump kritizoval brazilské hlasování

Americký prezident Donald Trump v pondělí bez předložení důkazů řekl, že brazilské volby, v nichž vyhrál současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva, patrně poznamenaly podvody, píše Reuters.
„Nestavěl jsem se na žádnou stranu, ale vypadá to na další zmanipulované volby,“ řekl Trump novinářům. „Volby musí být nesporné a tohle mi připadalo velmi špatné,“ dodal.
Brazilský pravicový senátor Flávio Bolsonaro odmítl uznat porážku. Jeho otec, bývalý prezident Jair Bolsonaro, byl během svého funkčního období blízkým spojencem Trumpa.
Trumpova administrativa naopak uvítala nedávnou vlnu volebních vítězství pravice v dalších latinskoamerických zemích.
„Zorganizuji opozici.“ Bolsonaro nepřímo uznal porážku v brazilských volbách
Neúspěšný brazilský krajně pravicový kandidát na prezidenta Flávio Bolsonaro nepřímo uznal porážku v nedělním druhém kole prezidentských voleb. Prohlásil, že bude organizovat opozici proti levicovému prezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silva, který prezidentské volby vyhrál. Kvůli obavám úřadů, že by mohl utéct do zahraničí, musel Bolsonaro odevzdat své cestovní doklady, píší brazilská média.
ŽIVĚ Kyjevem zněly silné výbuchy, město zasáhly ruské balistické rakety
V Kyjevě se v pondělí večer ozvaly silné výbuchy, informují telegramové kanály sledující dění na Ukrajině. Ruská armáda podle nich na město zaútočila balistickými raketami. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na telegramu napsal, že ve čtvrti na severovýchodě metropole bylo zasaženo místo poblíž stanice metra a hoří tam auto. Poté oznámil, že cílem útoku se stala posádka sanitky, která jela k zásahu.
Trump nabízí milion dolarů komukoliv, kdo nahlásí prokazatelný volební podvod
Americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil, že každý, kdo nahlásí volební podvod a povede to k zatčení a odsouzení, bude odměněn jedním milionem dolarů (21,7 milionu Kč). Týká se to podle něj nadcházejících voleb v polovině funkčního období i minulých voleb do Kongresu. Šéf Bílého domu to napsal na své sociální síti Truth Social.
První zásah u laviny v sezóně. Slovenští záchranáři pomáhali zraněnému Čechovi
Záchranáři ve slovenské části Vysokých Tater v pondělí zasahovali u prvního sesuvu laviny v této sezoně. Pomáhali Čechovi, který při jejím uvolnění utrpěl zranění.
Sváteční plány Čechů může překazit počasí. Mapa ukazuje, kde ve středu zaprší
Pokud se chystáte využít středeční státní svátek k výletu, počítejte s tím, že počasí se během dne začne měnit. Česko čeká v následujících dnech poměrně teplé počasí s teplotami až 14 stupňů Celsia, ve středu se ale od západu postupně zatáhne a místy se může objevit déšť. V závěru týdne se pak podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) začne ochlazovat.