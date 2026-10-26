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Zahraničí

„Další zmanipulované volby,“ Trump kritizoval brazilské hlasování

ČTK
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Americký prezident Donald Trump v pondělí bez předložení důkazů řekl, že brazilské volby, v nichž vyhrál současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva, patrně poznamenaly podvody, píše Reuters.

US President Trump attends a rally to support Republican congressional candidates, in Highland Heights
Americký prezident Donald TrumpFoto: Reuters – Kevin Lamarque
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„Nestavěl jsem se na žádnou stranu, ale vypadá to na další zmanipulované volby,“ řekl Trump novinářům. „Volby musí být nesporné a tohle mi připadalo velmi špatné,“ dodal.

Brazilský pravicový senátor Flávio Bolsonaro odmítl uznat porážku. Jeho otec, bývalý prezident Jair Bolsonaro, byl během svého funkčního období blízkým spojencem Trumpa.

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Trumpova administrativa naopak uvítala nedávnou vlnu volebních vítězství pravice v dalších latinskoamerických zemích.

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