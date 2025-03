Muskova raketa Starship nedosáhla orbity ani napoosmé

Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska podnikla v noci ze čtvrtka na pátek osmý zkušební let své kosmické lodi Starship, který ale skončil stejně neúspěšně jako předchozí let v lednu. Největší a nejsilnější raketa na světě, měřící 123 metrů, odstartovala z kosmodromu Boca Chica na jihu Texasu u hranic s Mexikem. Po několika minutách ale společnost oznámila, že ztratila kontakt s druhým stupněm.

Osmý let rakety Starship společnosti SpaceX skončil opět neúspěchem. Snímek z videa zachycuje trosky druhého stupně rakety nad Bahamami v noci na pátek 7. března 2025. | Foto: Reuters

"Ztratili jsme kontakt s lodí. Bohužel, totéž se stalo i minule, takže teď máme trochu praxe," řekl mluvčí SpaceX Dan Huot podle tiskových agentur.

Neúspěšný let vedl k odklánění letů od ostrovů Turks a Caicos v Karibiku. Federální úřad pro letectví načas přerušil provoz na čtyřech letištích na Floridě: v Miami, Fort Lauderdale, Orlandu a Palm Beach, uvedla agentura Reuters.

K předchozímu, sedmému letu Starship odstartoval v polovině ledna. Asi osm minut po startu ale společnost ztratila kontakt s kosmickou lodí, která vybuchla a její trosky pršely na karibské ostrovy Turks a Caicos, vzdálené asi 2500 kilometrů od místa startu. Škody byly minimální, připomněla agentura AFP. Tehdy měla loď na palubě deset maket simulujících satelity Starlink. Nyní měla vynést čtyři podobné makety.

Nosná raketa Super Heavy se po oddělení od vesmírné lodi vrátila na startovací rampu. Velmi složitý manévr, který společnost potřetí úspěšně zvládla, vyvolal potlesk a výkřiky radosti. "Páni, toto nás nikdy neomrzí," zvolala Kate Ticeová ze SpaceX. Pak ale přišla zpráva o ztrátě spojení s vesmírnou lodí, vylíčila AFP.

Připomněla, že Elon Musk si klade za cíl, aby Starship byla opakovatelně použitelná, což by výrazně snížilo náklady a požadavky na zdroje. Tentokráte loď skončila v Indickém oceánu, stejně jako při předchozím testu. SpaceX vyvíjí své rakety velkou rychlostí a spoléhá se na několik startů prototypů, aby rychle napravila problémy, ačkoliv to znamená zvýšení počtu selhání. Tato filozofie sice přináší úspěch, ale také budí kritiku.

Při šestém testovacím letu v listopadu sice loď provedla požadovaný let, ale nosná raketa Super Heavy se neplánovaně zřítila do oceánu. Jediný zcela úspěšný test se tak uskutečnil v říjnu, kdy se nosná raketa vrátila na odpalovací rampu a kosmická loď uskutečnila naplánovaný let.

Úspěch systému je klíčový i pro americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), který si Starship vybral pro přistání svých astronautů na Měsíci v rámci programu Artemis. NASA plánuje, že by se na oběžnici Země mohli lidé vrátit již v příštím roce.