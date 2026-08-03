Další zásah v srdci Ruska. Ukrajinské drony vyřadily 40 procent klíčového gigantu

Dálková likvidace ruského zásilkového gigantu Wildberries pokračuje. O víkendu zasáhly drony sklady v Samarské a Vladimirské oblasti více než 700 kilometrů od ukrajinských hranic. Každý z těchto komplexů má přes 170 tisíc metrů čtverečních – to je rozloha zhruba 25 fotbalových hřišť. Wildberries tak začalo narychlo poptávat a masivně pronajímat volné skladovací prostory v sousedním Kazachstánu.
Ukrajinské síly za poslední dva týdny osmnáctkrát zaútočily na logistické objekty společnosti Wildberries, přičemž celková zasažená plocha přesahuje jeden milion metrů čtverečních. To představuje přibližně 40 procent plochy největších skladů společnosti.
Útoky na Wildberries začaly jako odveta za ruské údery na ukrajinskou obdobu Zásilkovny s názvem Nová Pošta. Brzy se ale projevily jako mimořádně citelné jak pro ruskou ekonomiku, tak pro morálku běžných Rusů.
Wildberries není jen obyčejný internetový obchod. Je to strukturální pilíř ruského hospodářství a největší maloobchodní prodejce v zemi, který od svého založení v roce 2004 systematicky zlikvidoval klasické kamenné prodejny. Síť Wildberries denně přijímá přibližně 4,5 milionu objednávek, což představuje 45 procent veškerého online prodeje v Rusku.
Na platformě závisí více než jeden milion aktivních prodejců, což jsou převážně malé firmy a rodinné podniky. Wildberries navíc fungovalo také jako neoficiální zásobovací kanál pro armádu. Chronický nedostatek armádního vybavení vyřešil právě tento zásilkový gigant.
Ruští vojáci, jejich rodiny a masivní síť prokremelských dobrovolníků totiž využívali platformu jako hlavní logistickou základnu pro nákup materiálu dvojího užití a nevojenských zásob. Přes výdejní místa poblíž ukrajinských hranic proudily na frontu tisíce čínských komerčních dronů, kritické náhradní díly, termovize, přístroje pro noční vidění, ale i základní výstroj jako boty, uniformy nebo přenosné elektrocentrály.