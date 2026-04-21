Další zásah hluboko v Rusku: Ukrajinci trefili klíčovou rafinerii, vypukl obří požár

Ukrajinské drony zasáhly přístav a rafinerii v ruském Tuapse. Po výbuších vypukl rozsáhlý požár, hlášena je jedna oběť a omezení provozu v regionu.
Nejméně jednoho mrtvého a jednoho raněného si v noci na dnešek vyžádal rozsáhlý nálet ukrajinských dronů na ruský přístav Tuapse u Černého moře v Krasnodarském kraji. Úder je součástí strategie Ukrajinců mířit na klíčovou infrastrukturu ruského ropného exportu a decimovat ji.
Ukrajinská armáda v noci na pondělí podnikla útok bezpilotními prostředky na město Tuapse v Krasnodarském kraji na jihu Ruska. Terčem byl přístav a místní ropná rafinerie, kde po zásahu vypukl rozsáhlý požár. Podle guvernéra regionu Veniamina Kondratěva při útoku zemřel jeden člověk a další byl zraněn. Informace o útoku přinesly ruské úřady, státní agentura TASS i svědectví zveřejněná na sociálních sítích.
Rafinerie patřící Rosněfti se stala terčem náletu ukrajinských dronů už minulý týden a pak v ní hořelo několik dnů. Podnik je schopen zpracovat 12 milionů tun ropy ročně. V Tuapse je také jeden z nejdůležitějších přístavů na jihu Ruska, přes který se vyváží ropa, uhlí nebo hnojiva.
Podle dostupných informací zasáhly drony jak přístavní infrastrukturu, tak areál rafinerie, konkrétně zásobníky paliv. Svědci hovoří o sérii výbuchů, po nichž se oheň rychle rozšířil. Útok navíc poškodil plynové potrubí a okna okolních budov. Kvůli situaci byl dočasně omezen provoz na letištích v Krasnodaru a Gelendžiku.
Černomořský přístav Tuapse patří mezi strategicky významné body ruské energetické infrastruktury. Místní rafinerie zpracovává zhruba 12 milionů tun ropy ročně a je napojená na námořní terminál, odkud směřuje významná část produkce na exportní trhy. Region Krasnodarského kraje je dlouhodobě vystaven ukrajinským útokům zaměřeným na logistiku a energetiku.
Současný vývoj potvrzuje rostoucí roli bezpilotních prostředků v konfliktu. Dronové údery umožňují zasahovat cíle hluboko v zázemí protivníka a narušovat jeho ekonomickou i vojenskou infrastrukturu. Opakované útoky na stejné objekty zároveň naznačují systematickou snahu o dlouhodobé oslabení klíčových kapacit.