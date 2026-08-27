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Zahraničí

Další vysoký ruský důstojník terčem atentátu. Ve voze byla nastražená nálož

ČTK
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V Petrohradu ve čtvrtek zahynul při výbuchu auta vysoce postavený ruský důstojník, jeho manželka byla těžce raněna, napsal tamní server Fontanka. Totožnost oběti úřady neoznámily.

Russian serviceman killed in explosion in St. Petersburg
Vyšetřovatelé na místě útoku. Auto podle sociálních sítí vybuchlo ve čtvrti, kde velká část bytů patří ruskému ministerstvu obrany a používají je ruští vojáci a jejich rodiny.Foto: REUTERS – Stringer
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Podle očitých svědků okolo desáté hodiny ráno explodoval automobil, za jehož volantem seděl podplukovník. Při odjezdu od bydliště důstojníka explodovala ve voze nastražená nálož, která auto rozmetala. Výbuch utrhl obětem nohy. Voják zahynul na místě, jeho ženu převezli do nemocnice, kde bojují o její život, napsal portál.

Vyšetřovatelé uvedli, že vyšetřují „vzplanutí automobilu“ a že zjistili totožnost obětí: zabit byl příslušník jedné vojenské jednotky a také byla zraněna jeho manželka. Podle Fontanky šlo o důstojníka letectva a protivzdušné obrany. Telegramový kanál 112 píše, že šlo o vojenského pilota.

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Auto podle sociálních sítí vybuchlo ve čtvrti, kde velká část bytů patří ruskému ministerstvu obrany a používají je ruští vojáci a jejich rodiny.

Série útoků na ruské představitele

Čtvrteční atentát není jediným útokem na vysoké ruské duůstojníky. Bomba v luxusní moskevské restauraci Balzi Rossi zabila letos 2. srpna pět lidí a 21 dalších zranila.

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Útočnice se pokusila dostat k veliteli ruských vzdušně-kosmických sil Alexandru Čajkovi, který v podniku právě slavil své 55. narozeniny. Mezi hosty navíc měli být podle médií i vysocí důstojníci FSB, generálové, poslanci a další vládní představitelé.

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Atentátnice přinesla do restaurace nálož naplněnou kuličkovými ložisky a kilogramem trhaviny TNT zabalenou jako dárek. Ochranka si nicméně všimla jejího podezřelého chování a jeden z bodyguardů ji odvedl na verandu. Při konfrontaci bomba explodovala. Čajko přežil.

V prosinci 2024 vybuchla před apartmánem na Rjazaňském prospektu v Moskvě nálož ukrytá v elektrické koloběžce, zrovna když kolem kolem šesté ráno procházel šéf radiologických, chemických a biologických sil generálporučík Igor Kirillov.

Tři sta gramů TNT zabíjelo okamžitě. Kirillov i jeho pobočník byli na místě mrtví. K atentátu se přihlásila ukrajinská kontrarozvědka SBU.

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