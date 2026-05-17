Další výhrůžky Trumpa: Írán bude zničen, pokud nepřistoupí na dohodu

Americký prezident Donald Trump dnes na sociální síti opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájily na konci února USA a Izrael, v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě.
„Íránu se krátí čas a měli by sebou pohnout, a to rychle, jinak z nich nic nezbude. Jde o čas!“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social a druhou větu zdůraznil velkými písmeny.
Server Axios dnes s odvoláním na dva americké představitele napsal, že se Trump chystá v úterý svolat do takzvané situační místnosti své nejvyšší bezpečnostní poradce, aby projednali další vojenské možnosti ohledně Íránu. O situaci v neděli Trump telefonicky hovořil také s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.
Po více než měsíc trvajícím příměří však vyhlídka na mírové urovnání konfliktu zůstává vzdálená. Trump před týdnem označil íránský protinávrh na americký návrh mírové dohody za absolutně nepřijatelný. Teherán v něm žádal ukončení války na všech frontách a zrušení všech sankcí uvalených na Teherán. Jednání také narážejí na spory o zablokovaný Hormuzský průliv nebo obohacování uranu.
Íránská média v neděli podle agentury AFP informovala, že Spojené státy ve vlastní odpovědi na íránské návrhy neudělaly žádné ústupky. Podle agentury Fars předložil Washington seznam pěti bodů, v nichž mimo jiné požaduje, aby Írán provozoval pouze jedno jaderné zařízení a odevzdal své zásoby vysoce obohaceného uranu Spojeným státům.
USA rovněž odmítly uvolnit byť jen 25 procent íránských aktiv zmrazených v zahraničí nebo vyplatit odškodnění za škody, které Írán utrpěl během války, uvedla íránská agentura.
