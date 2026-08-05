Přeskočit na obsah
Benative
5. 8. Kristián
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Další úder na „ruský Amazon“: Terč Ukrajinců už hledá azyl v jiné zemi

Matyáš Zrno
Martin Sluka
Matyáš Zrno
Martin Sluka
Matyáš Zrno,Martin Sluka

V noci na středu 5. srpna zasáhly ukrajinské drony další velkosklad ruského zásilkového giganta Wildberries, přezdívaného jako „ruský Amazon“. Sklad o rozloze 195 tisíc metrů čtverečních v Aleksinu v Tulské oblasti je již šestnáctým zasaženým skladem za necelé tři týdny. Společnost kvůli opakovaným útokům zvažuje přesun části své logistiky do sousedního Kazachstánu.

Aftermath of Ukrainian drone attack in Saint Petersburg
Ukrajinské ozbrojené síly zahájily útoky na Wildberries 18. července jako odvetu za ruské údery na ukrajinskou obdobu Zásilkovny s názvem Nová Pošta. Na snímku kouř valící se z hořícího skladu Wildberries v PetrohraduFoto: REUTERS – Stringer
Reklama

Z 26 velkoskladů společnosti Wilberries jich už zbývá jen deset. Celková zasažená plocha už přesáhla jeden a půl milionu metrů čtverečních. Ukrajinské ozbrojené síly zahájily útoky na Wildberries 18. července jako odvetu za ruské údery na ukrajinskou obdobu Zásilkovny s názvem Nová Pošta. Brzy se ale projevily jako mimořádně citelné jak pro ruskou ekonomiku, tak pro morálku běžných Rusů.

Neutuchající ukrajinské údery už nutí ruskou společnost měnit logistickou strategii. Podle deníku Kommersant začala Wildberries hledat přibližně 100 tisíc metrů čtverečních skladových prostor v Kazachstánu, kam chce přesunout část zboží svých prodejců mimo dosah ukrajinských dronů. Díky členství Ruska a Kazachstánu v Eurasijské hospodářské unii může zboží mezi oběma zeměmi proudit bez celních překážek.

Shánění nových prostor v sousedním Kazachstánu by navíc mohlo být jednodušší než v samotném Rusku. Podle zdrojů z realitního trhu totiž majitelé volných skladů odmítají společnosti pronajímat nové prostory. Obávají se totiž, že přítomnost Wildberries promění jejich objekty v cíl dalších ukrajinských útoků. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že běžné pojistky škody způsobené útoky bezpilotních letounů zpravidla nekryjí.

Související

Wildberries není jen obyčejný internetový obchod. Je to strukturální pilíř ruského hospodářství a největší maloobchodní prodejce v zemi, který od svého založení v roce 2004 systematicky zlikvidoval klasické kamenné prodejny. Síť Wildberries denně přijímá přibližně 4,5 milionu objednávek, což představuje 45 procent veškerého online prodeje v Rusku.

Reklama
Reklama

Na platformě závisí více než jeden milion aktivních prodejců, což jsou převážně malé firmy a rodinné podniky. Wildberries navíc fungoval také jako neoficiální zásobovací kanál pro armádu. Chronický nedostatek armádního vybavení vyřešil právě tento zásilkový gigant.

Ruští vojáci, jejich rodiny a masivní síť prokremelských dobrovolníků totiž využívali platformu jako hlavní logistickou základnu pro nákup materiálu dvojího užití a nevojenských zásob. Přes výdejní místa poblíž ukrajinských hranic proudily na frontu tisíce čínských komerčních dronů, kritické náhradní díly, termovize, přístroje pro noční vidění, ale i základní výstroj jako boty, uniformy nebo přenosné elektrocentrály.

Jiří Just vysvětluje, čím je pro Rusy Wildberries, terč ukrajinských útoků:

Jiří Just vysvětluje, čím je pro Rusy Wildberries, terč ukrajinských útoků. | Video: Jiří Just
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Spain Ceuta
Spain Ceuta
Spain Ceuta

Zopakuje Maroko svůj nájezd? Španělé se bojí o enklávy, tíží je historická prohra

Když minulý týden dorazily k hranici španělské enklávy Ceuta desetitisíce migrantů z Maroka, v Madridu to nevyvolalo jen debatu o migraci. Zaznívají totiž i hlasy upozorňující na to, že Maroko si španělská území dlouhodobě nárokuje a už jednou své nároky úspěšně prosadilo. Současně se objevují obavy, zda by tradiční spojenci – včetně Spojených států – v případě krize skutečně podpořili Španělsko.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump visits Michigan
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump visits Michigan
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump visits Michigan

ŽIVĚ Trump pohrozil Íránu tvrdým zásahem, pokud se brzy neotevře Hormuzský průliv

Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa jednání s Íránem pozitivně pokračují, řekl v televizním vysílání pro Fox News. Teherán prý dohodu podepíše a Hormuzský průliv bude velmi brzy otevřen, jinak bude Írán "tvrdě zasažen". Trumpova vyjádření jsou ovšem v rozporu s tvrzeními Íránu, který ještě v pondělí uváděl, že v současnosti s USA žádné rozhovory nevede, podotkla ve středu agentura Reuters.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama