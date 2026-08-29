Další úder na klíčové letiště. Putin přišel o nenahraditelný stroj

Ruské letectvo utrpělo na základně Engels další těžkou ránu. Při ukrajinském úderu byl zasažen strategický bombardér Tu-95MS, ze kterého Moskva odpaluje střely s plochou dráhou letu. Podle satelitních snímků má letoun odtržené křídlo. Pro Rusko jde o nenahraditelnou ztrátu: výroba legendárního stroje skončila v roce 1992 a počet provozuschopných kusů klesl z původní šedesátky na třicet sedm.
Podle dostupných satelitních snímků má letoun vážně poškozené, až odtržené pravé křídlo. K akci se přihlásila ukrajinská služba SBU.
Není to první útok na klíčovou ruskou základnu, vzdálenou 600 kilometrů od ukrajinských hranic. V prosinci 2022 využili Ukrajinci k vůbec prvnímu útoku modifikované sovětské průzkumné drony Tu-141. Následovaly masivní dronové nálety v březnu 2024 zaměřené na sklady munice a palivové nádrže. Nejúspěšnější byla operace Pavučina z roku 2025, při níž byl koordinovaným útokem na základny Engels, Šajkovka a Olenja vyřazen z provozu rekordní počet devíti strategických letounů.
Tu-95 je z technického hlediska unikátní typ. Jeho prototyp poprvé vzlétl už v roce 1952. Verze MS, kterou Rusové využívají dnes, sice sjížděla z výrobních linek v osmdesátých a devadesátých letech, základní konstrukce ale zůstala zachována.
Pohon zajišťují čtyři turbovrtulové motory s dvojicemi protiběžných vrtulí, jejichž špičky přesahují rychlost zvuku. To z Tu-95 dělá jedno z nejhlučnějších letadel v historii – charakteristický hluk jeho motorů dokázaly v minulosti zachytit i podmořské sonary ponorek NATO, když bombardér přelétal nad oceánem. Mimořádný výkon motorů zároveň umožňuje dosáhnout rychlosti přes 900 kilometrů v hodině a dolet až 10 000 kilometrů bez nutnosti doplňovat palivo.
V současném konfliktu tyto stroje nelétají přímo nad cíl, ale slouží jako vzdušné odpalovací platformy pro střely s plochou dráhou letu, které vypouštějí z hloubi ruského vzdušného prostoru.
Počet provozuschopných kusů však systematicky klesá. Před začátkem invaze disponovalo Rusko přibližně šedesáti bombardéry Tu-95MS. Po sérii ukrajinských útoků se flotila výrazně ztenčila. Podle odborného portálu Defence-ua má Moskva v současnosti k dispozici zhruba 37 provozuschopných letounů. Vzhledem k neexistující sériové výrobě znamená každý vyřazený stroj trvalé oslabení ruské strategické kapacity.
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