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Zahraničí

Další tvrdý zásah do svobody Rusů. Kreml chystá návrat opatření z dob komunismu

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás

Rusům se už brzy může zkomplikovat cestování do zahraničí. Letenka a platný pas jim totiž nemusí stačit. Kreml podle médií zvažuje návrat systému výjezdních doložek známého i ze socialistického Československa. Do členských zemí NATO by navíc Rusové mohli cestovat pouze organizovaně a po předem schválené trase.

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A hand holds a Russian passport in line at customs, signaling preparation for departure on an international trip.Foto: Shutterstock
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S informací přišel ruský investigativní server Možem objasnit, který se odvolává na nejmenované zdroje z diplomatických kruhů a z okolí prezidentské administrativy.

Ruské ministerstvo zahraničí má podle nich nyní připravovat návrh zákona, který má pod záminkou posílení bezpečnosti ruských občanů v zahraničí zavést takzvaná turistická výjezdní víza. Tedy obdobu někdejší československé výjezdní doložky.

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Nejpřísnější pravidla by se měla vztahovat na státy Severoatlantické aliance. Do zemí NATO by Rusové mohli vycestovat pouze jako součást organizované skupiny čítající nejméně deset osob. A navíc jen po trase, kterou by předem schválily úřady. Podobný režim platil za Sovětského svazu při cestách do západních zemí.

Cesta do ciziny jako výsada

U ostatních států, jejichž seznam ministerstvo teprve připravuje, by sice měla zůstat možnost individuálního cestování, i v těchto případech by ale ruský občan potřeboval obdobu výjezdní doložky.

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„Nemělo by už být možné jednoduše koupit letenku a odletět. Stát musí dát souhlas,“ cituje Možem jeden ze svých zdrojů.

Pro většinu obyvatel Sovětského svazu byla cesta do zahraničí výjimečnou událostí. V roce 1935 režim Josifa Stalina přijal zákon, který útěk za hranice označil za vlastizradu trestanou smrtí. Až do rozpadu Sovětského svazu pak občané pro většinu zahraničních cest potřebovali výjezdní povolení a museli projít schvalovacím řízením.

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O možném návratu této praxe se začalo mluvit už v roce 2022, krátce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Ministerstvo zahraničí však tehdy spekulace odmítlo s odvoláním na článek 27 ruské ústavy, který občanům zaručuje právo svobodně opustit zemi i se do ní vrátit.

Omezení už existují

Možnost vycestovat do zahraničí už dnes v Rusku není samozřejmostí pro každého. Od roku 2023 platí zákon o elektronických povolávacích rozkazech, který umožňuje úřadům okamžitě zakázat vycestování každému, komu byla doručena elektronická předvolávací výzva do armády.

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Pokud se dotyčný do 30 dnů nedostaví na vojenskou správu, přichází nejen o možnost opustit Rusko, ale také o právo řídit automobil, získat úvěr, registrovat podnikání nebo nakládat se svým majetkem.

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Ruská ústava zároveň umožňuje zavést plošný zákaz vycestování i během stanného práva. To nyní platí na ukrajinských územích kontrolovaných Kremlem, připomíná ruský exilový server The Moscow Times.

Pokud by se informace o připravovaném zákonu potvrdily, šlo by o nejvýraznější omezení svobody cestování ruských občanů od rozpadu Sovětského svazu. Zatím se však ruské úřady k informacím nevyjádřily.

Ruský turismus

Rusové i navzdory válce stále cestují do zahraničí ve velkém. Výrazně se ale změnily cílové destinace a turistický ruch se po roce 2022 víceméně přesunul mimo Evropu. 

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Podle údajů Pohraniční služby ruské tajné služby FSB podnikli Rusové v roce 2025 celkem 13,4 milionu turistických cest, což představovalo meziroční nárůst o téměř 16 procent.

Podle FSB je nejpopulárnější destinací Turecko, následují Spojené arabské emiráty, Egypt a Čína. Na oblibě získávají i destinace v jihovýchodní Asii, jako jsou Vietnam nebo Thajsko. 

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Turecko navíc funguje jako hlavní přestupní uzel pro cesty Rusů do Evropy, protože přímé lety mezi Ruskem a EU zůstávají přerušené.

Podle Asociace ruských cestovních kanceláří (ATOR) Rusové v roce 2024 podnikli do Evropy kolem 1,4 milionu cest. Nešlo ale jen o dovolené – statistika zahrnuje také služební cesty, návštěvy příbuzných, studijní pobyty nebo cesty do vlastní nemovitosti.

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Podle Evropské komise vydaly státy schengenského prostoru v roce 2024 ruským občanům kolem půl milionu víz. Před válkou, v roce 2019, jich přitom bylo více než čtyři miliony. Nejvíce žádostí vyřizují Itálie, Francie, Španělsko a Řecko. Pro Francii a Itálii se navíc otázka ruského turismu stala i jednou z překážek ve schvalování dalšího balíku protiruských sankcí.

Naopak Česko, Polsko a pobaltské státy turistická víza Rusům vydávají jen ve výjimečných případech.

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