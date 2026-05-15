Další Trumpův projekt. Podél řeky Potomac vznikne zahrada amerických hrdinů

Americký prezident Donald Trump v pátek na své sociální síti oznámil, že podél řeky Potomac v hlavním městě Washingtonu u příležitosti červencového 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti na Británii vznikne Národní zahrada amerických hrdinů.
Zahrada bude podle Trumpa vytvořena ve West Potomac Park nedaleko prostranství National Mall. Budou v ní sochy významných osobností dějin Spojených států, od otců zakladatelů přes vojenské generály a bojovníky za občanská práva po sportovce, umělce a baviče.
Podle agentury AP může projekt vyústit v další právní spor ohledně toho, zda Trumpova administrativa ignoruje standardní schvalovací postupy, které se vztahují na historické centrum Washingtonu.
Trump naopak park ve svém příspěvku označil za „naprosto pusté pole s prvotřídními pozemky na nábřeží“.
Myšlenku postavit park hrdinů Trump poprvé představil při oslavách založení Spojených států v červenci v roce 2020 a prezentoval ji jako reakci na protesty, které vedly k odstranění kontroverzních památníků, včetně těch připomínajících otrokáře a vůdce Konfederace, která během americké občanské války hájila otroctví.
V posledních dnech svého prvního funkčního období Trump podepsal exekutivní příkaz, ve kterém uvedl 244 osobností, včetně někdejšího prezidenta Ronalda Reagana, které by měly být poctěny sochami v této zahradě.
Za prezidenta Joea Bidena se od projektu upustilo. Jenže Kongres loni v rámci Trumpova rozsáhlého zákona o daňových a výdajových škrtech vyčlenil 40 milionů dolarů (836,6 milionu korun) na pořízení soch osobností uvedených v jeho dřívějším nařízení.
Podle AP je ale možné, že projektu budou muset dát zelenou také příslušné komise, jež podle federálního zákona schvalují velké projekty a památníky. Mluvčí Bílého domu Davis Ingle nesdělil, zda bude vláda usilovat o schválení projektu ani zda již uzavřela kontrakty na zhotovení soch.
Trump a jeho podporovatelé nicméně neprojevili velký zájem o dodržování podobných postupů, poznamenala AP. Prezident tento měsíc nechal vypustit okrasnou vodní plochu u Lincolnova památníku a nechal dno přestříkat modrou bazénovou barvou v rámci snahy zkrášlit hlavní město před oslavami 250. výročí USA.
Loni nechal Trump zbourat východní křídlo Bílého domu, aby zde postavil taneční sál, zatímco na fasádě Kennedyho centra v hlavním městě se objevilo prezidentovo jméno. Nově nese název Trumpovo-Kennedyho centrum.
