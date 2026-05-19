Další Trumpův bizarní výpad. V novém AI příspěvku vede zajatého mimozemšťana

Donald Trump dál zaplavuje svou sociální síť Truth Social bizarními AI obrázky. Mezi posledními příspěvky vyčnívá především ten, na kterém americký prezident v doprovodu vojáků vede spoutaného mimozemšťana.
Donald Trump je svými nočními impulzivními výpady na sociálních sítích pověstný. V poslední době si navíc našel novou zálibu ve sdílení obrázků a memů vytvořených umělou inteligencí, kterými často budí pozornost a mnohdy za ně sklízí vlnu kritiky.
Letos v únoru musel například po ostré kritice smazat video, které zobrazovalo Baracka a Michelle Obamovy jako opice. O pár týdnů později pak sdílel AI obrázek, na němž pózuje jako Ježíš Kristus. Když se proti němu obrátili i jeho vlastní příznivci, Trump přišel s bizarním vysvětlením – myslel si prý, že jde o dílo „velmi talentovaného umělce“, který ho chtěl vyobrazit spíše jako doktora než jako Ježíše.
Obrázek s mimozemšťanem a další AI smršť
S další vlnou příspěvků přišel Trump v noci na pondělí. Z celé série vyčníval především AI obrázek, na kterém prezident v doprovodu agentů tajné služby a vojáků vede po vojenské základně spoutaného mimozemšťana.
Následovaly fotky Venezuely a Íránu překryté americkou vlajkou, další obrázky sebe sama v kokpitu vesmírné lodě a série AI parodií zesměšňující demokratické špičky, včetně illinoiského guvernéra JB Pritzknera, starostu Chicaga Brandona Johnsona nebo lídra sněmovní menšiny Hakeema Jeffriese.
Nově zveřejněné dokumenty o UFO
Obrázek s mimozemšťanem Trump sdílel jen krátce poté, co Pentagon odtajnil nové materiály o UFO. Prezident na zveřejnění dokumentů lákal slovy, že „některé věci budou pro lidi opravdu velmi zajímavé“, a dodal, že mluvil se svědky, kteří viděli věci, „jimž by nikdo nevěřil“.
Odborníci, kteří vládní dokumenty analyzovali, však uvedli, že žádné přelomové důkazy, které by potvrzovaly kontakt s mimozemskými civilizacemi, nenašli.
Sean Kirkpatrick, bývalý šéf vládního úřadu AARO, který má anomálie na starosti, navíc varoval, že podobné materiály jen zbytečně nahrávají „spekulacím, konspiračním teoriím a pseudovědě od internetových expertů“.
Ačkoliv se současná americká administrativa v této záležitosti snaží o větší transparentnost, sám Trump byl k UFO v minulosti spíše skeptický. „Lidé tvrdí, že vidí UFO. Jestli tomu věřím? Ne tak úplně,“ prohlásil v roce 2019 pro ABC News.
S mnohem divočejší teorií však přišel jeho viceprezident JD Vance. Ten v podcastu konzervativního komentátora Bennyho Johnsona prohlásil: „Nemyslím si, že jsou to mimozemšťané. Podle mě jsou to démoni, ale to je na dlouhou diskuzi.“
