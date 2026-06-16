Další trefa do černého. Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii na vzdálenost 500 kilometrů

Ukrajinské drony v noci na 16. června zasáhly moskevskou ropnou rafinerii v Kapotně. Útok potvrdili starosta Moskvy Sergej Sobjanin i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kvůli poplachu dočasně přerušila provoz čtyři moskevská letiště.
Starosta Sobjanin uvedl, že protivzdušná obrana zničila zhruba 60 bezpilotních prostředků směřujících na hlavní město.
„Tentokrát pocítila dosah ukrajinských zbraní dlouhého doletu i Moskevská oblast. Ropná rafinerie byla zasažena na vzdálenost 500 kilometrů,“ napsal Zelenskyj na síti X a dodal, že Rusko musí být donuceno k ukončení války.
Zařízení v Kapotně leží přibližně 15 kilometrů od Kremlu a je největší rafinerií v moskevském regionu. Zásobuje více než třetinu Moskvy palivem, dodává petrolej na letiště a jeho roční kapacita přesahuje 11 až 12 milionů tun ropy.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana od večera 15. června do rána 16. června zničila celkem 172 ukrajinských dronů. Podle ministerstva byly sestřeleny nad centrálním a jižním Ruskem, okupovaným Krymem a také nad Azovským a Černým mořem.
Čtyři letiště přerušila provoz
Kvůli dronovému poplachu dočasně přerušila provoz letiště Domodědovo, Šeremeťjevo, Vnukovo a Žukovskij. Další útok zasáhl Krasnodarský kraj, kde podle tamních úřadů vypukl požár v ropném skladu Poltavskaja. Silnice mezi Poltavskou a Trudobělikovským byla kvůli zásahu také uzavřena.
Útoky se ale nevyhnuly ani Ukrajině. V Chersonu ruský dron zasáhl mikrobus, přičemž jeden člověk zemřel a další tři byli zraněni. Městská správa později informovala, že jiný dron zasáhl sanitku a zranil dva záchranáře. Dalších osm lidí utrpělo zranění při ruském útoku na Balakliju v Charkovské oblasti. Mezi zraněnými byla i čtyřletá dívka a třináctiletý chlapec.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi a stupňuje dronové útoky na cíle v Rusku, hlavně na ropnou infrastrukturu. Už na konci dubna zasáhly ukrajinské drony ropný komplex v černomořském přístavu Tuapse v Krasnodarském kraji, kde podle ruských úřadů vypukl rozsáhlý požár. Tyto útoky způsobují problémy se zásobováním palivem a zvyšují ceny pohonných hmot.