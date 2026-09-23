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Zahraničí

Další test odolnosti NATO. Polsko hlásí ruský průzkumný letoun nad Baltem

ČTK
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Polské stíhačky v úterý nad Baltským mořem znovu zachytily ruský průzkumný letoun Iljušin Il-20, oznámil na síti X polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Dodal, že se nejedná o ojedinělé incidenty, ale součást neustálého tlaku.

Polské stíhačky v úterý nad Baltským mořem znovu zachytily ruský průzkumný letoun Iljušin Il-20, oznámil polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz
Polské stíhačky v úterý nad Baltským mořem znovu zachytily ruský průzkumný letoun Iljušin Il-20, oznámil polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-KamyszFoto: X / profil Władysław Kosiniak-Kamysz
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Polské letouny tentokrát podle něj ruský stroj zachytily asi 40 kilometrů od polského pobřeží. Moskva se podle dostupných informací nevyjádřila.

„Rusko pravidelně prověřuje východní křídlo NATO. Dnes (v úterý, pozn. redakce) znovu nad Baltem,“ napsal ministr. Polské ozbrojené síly podle něj zůstávají v pohotovosti a polský vzdušný prostor je pod nepřetržitým dohledem.

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Úterní incident je dalším z řady podobných provokací, napsala polská tisková agentura PAP. V prvním zářijovém týdnu polské letectvo zachytilo nad Baltským mořem ruský průzkumný letoun dvakrát. Polská armáda ruské letouny zachytila opakovaně i v dřívějších měsících.

Ruské průzkumné i bojové letouny pravidelně provádějí lety nad Baltským mořem s vypnutými transpondéry a bez letových plánů, čímž testují reakci a protivzdušnou obranu NATO, ale představují také riziko pro civilní letectví v regionu, napsal PAP.

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