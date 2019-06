Další smrt běžence v USA. Uprchlík ze Salvadoru zemřel po týdnu v imigračním centru

před 1 hodinou

V nemocnici na jihu Texasu zahynul třiačtyřicetiletý migrant ze Salvadoru, který předtím strávil týden v imigračním centru ve městě McAllen poté, co přišel do Spojených států společně se svou dcerou. Muž v zařízení americké pohraniční stráže zkolaboval a po převozu do nemocnice se jej nepodařilo zachránit. V sobotu o tom informovala agentura AP. V posledních měsících je to několikátá smrt migranta, který byl pod dohledem amerických úřadů.

Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) v prohlášení uvedl, že příčina smrti Salvadorce není známá. Podle informací AP byl ve středisku pro příjem imigrantů v McAllenu asi týden a měl jisté zdravotní problémy. Absolvoval prý kontrolu u doktora. Otec s dcerkou chtěl do Ameriky, oba se utopili. Snímek je symbolem migrační krize číst článek V imigrační vazbě zahynuli od prosince nejméně další dva dospělí migranti a pět dětí. Je mezi nimi i náctiletý chlapec, který byl před smrtí rovněž v zařízení ve městě McAllen. Dcera zesnulého Salvadorce, jejíž věk AP neznala, v sobotu zůstávala v péči pohraniční stráže. Objekt je stejně jako většina podobných zařízení na hranicích Spojených států s Mexikem přeplněný. Děti a náctileté bez doprovodu mohou pohraničníci podle zákona držet pouze 72 hodin, kvůli přetížení systému ale dětští migranti na stanicích zůstávají několik dní nebo i týdny. Před týdnem agentura AP upozornila na katastrofální podmínky, které skupina pozorovatelů odhalila v objektu pohraniční stráže v Clintu u města El Paso. Drženo zde bylo přes 300 dětí, přičemž některé zde byly už třetí týden. Podle skupiny právníků, kterým soud umožnil zařízení navštívit, zde děti nedostávaly pořádně najíst, neměly základní hygienické zázemí a musely se o sebe starat navzájem.