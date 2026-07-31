Další sklady v plamenech. Konkurent Wildberries mezitím prosí Ukrajinu o slitování

Ukrajinské drony zasáhly logistická centra e-shopů Wildberries a Ozon u Petrohradu (video z 24. července).
Ukrajinské drony zaútočily na další sklady společnosti Wildberries, která je pod jejich palbou už téměř dva týdny. Podle dostupných informací byly ve čtvrtek ráno zasaženy logistické objekty v Penzenské oblasti a Udmurtské republice a údajně také v Permské oblasti. Mezitím se začala šířit fotografie konkurenta Wildberries, který se měl pokusit ukrajinské drony odradit neobvyklým způsobem.
Ve čtvrtek ráno zasáhly ukrajinské drony sklad společnosti Wildberries v Penzenské oblasti a logistické centrum v Sarapulu v Udmurtské republice. Podle společnosti po útoku vypukl požár, zaměstnanci však byli včas evakuováni a incident si nevyžádal oběti.
Logistický komplex u Penzy patří mezi nejvýznamnější distribuční centra společnosti. Obsluhuje celý Povolžský federální okruh a v současnosti zaujímá plochu přibližně 90 tisíc metrů čtverečních.
Na sociálních sítích se zároveň objevily fotografie a videa zachycující požár dalšího skladu v Permské oblasti, uvedl například ruský exilový server ASTRA. Místní úřady však pouze informovaly o odražení útoku bezpilotních letounů.
Perm leží přibližně 1 400 kilometrů od ukrajinských hranic. Pokud se zásah potvrdí, půjde podle médií o dosud nejvzdálenější útok na sklady Wildberries.
Na sklady a logistická centra společnosti útočí Ukrajina od 18. července. Ruský exilový server Verstka již ve středu spočítal, že mimo provoz již bylo vyřazeno více než 15 procent všech skladových prostor společnosti, tedy přibližně 860 tisíc metrů čtverečních.
Vytrvalé útoky
Největší ztrátou pro firmu se stal sklad v podmoskevské Elektrostali, kde shořelo 250 tisíc metrů čtverečních skladových prostor a zahynul jeden zaměstnanec. Dalších přibližně 170 tisíc metrů čtverečních skladových ploch zasáhly drony ráno 29. července v Rjazani.
Wildberries podle ukrajinských i některých ruských médií zajišťuje dodávky zboží pro potřeby ruské armády a spolupracuje s podniky vojensko-průmyslového komplexu. Právě tím Ukrajina útoky na logistická centra společnosti zdůvodňuje a označuje je za legitimní vojenské cíle.
V souvislosti s útoky začal Wildberries hledat nové skladové kapacity. Podle deníku Kommersant chce společnost část logistiky přesunout do Kazachstánu a využít tam prakticky všechny dostupné skladové prostory.
Kuriózní moment pak přinesla fotografie, která se začala šířit na sociálních sítích. Na snímku má být logistické centrum internetového tržiště Ozon, hlavního konkurenta Wildberries.
„Leťte dál“
Podle zveřejněné fotografie měl Ozon na střechu jednoho ze svých logistických center v Nižním Novgorodu umístit obří nápis: „Tohle není Wildberries, leťte dál.“ Podle některých médií se měl nápis objevit před několika dny jako snaha odlišit sklad od objektů Wildberries, které se v posledních dnech opakovaně staly terčem ukrajinských dronů.
Pravost fotografie však řada uživatelů sociálních sítí zpochybňuje. Společnost Ozon se k celé záležitosti dosud oficiálně nevyjádřila.
Ozon a Wildberries společně ovládají podstatnou část ruského trhu elektronického obchodování a provozují desítky logistických center a rozsáhlé distribuční sítě, které jsou pro jejich fungování klíčové.
Že Ozon může mít z podobných útoků obavy, naznačuje i červnová změna smluvních podmínek pro prodejce. V nich společnost výslovně uvádí, že nebude poskytovat náhradu za zboží ztracené nebo poškozené v důsledku vojenských akcí, vyhlášení výjimečného stavu, ostřelování, masových nepokojů ani „jiných obdobných okolností“, upozornil ruský exilový server Meduza.
Obdobnou úpravu smluvních podmínek provedla společnost Wildberries už na začátku července, tedy také ještě před zahájením série útoků na své logistické areály.