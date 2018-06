Další schůzka s Kimem. V září by se s vůdcem KLDR měl setkat i Vladimir Putin

před 2 hodinami

Ruský prezident Vladimir Putin by se letos v září mohl ve Vladivostoku setkat se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Napsala to ruská agentura RIA Novosti s odvoláním na své diplomatické zdroje. Setkání by se prý mohlo uskutečnit na okraj mezinárodní hospodářské konference. K návštěvě Ruska pozval Kima minulý týden ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který byl v Pchjongjangu na návštěvě. Podle severokorejské státní tiskové agentury KCNA šéf KLDR s uspořádáním schůzky s Putinem souhlasil. Podle ruských diplomatů připadají v úvahu různé varianty summitu. Moskva prý čeká na odpověď na Putinův dopis Kim Čong-unovi. Už 12. června by se s Kimem měl setkat americký prezident Donald Trump.