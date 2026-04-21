Další rána pro Starmera. Úředník popsal tlak při jmenování amerického velvyslance

Bývalý vysoce postavený úředník britského ministerstva zahraničí Olly Robbins uvedl, že z kanceláře premiéra Keira Starmera cítil tlak, aby uspíšil jmenování Petera Mandelsona velvyslancem v USA. Podle agentur Reuters a AP o tom vypověděl v úterý před britskými poslanci.
Premiér Robbinse v minulém týdnu propustil poté, co vyšlo najevo, že Mandelsona jmenoval navzdory varování prověřovací agentury. Mandelson je spojený s různými skandály, mimo jiné se přátelil se sexuálním násilníkem Jeffreym Epsteinem.
„Ocitl jsem se v situaci, kdy již panovalo velmi silné očekávání, že se musí ujmout funkce a odjet do Ameriky co nejrychleji,“ uvedl Robbins. Do funkce na ministerstvu nastoupil poté, co Starmer jako nového velvyslance oznámil Mandelsona a Spojené státy jeho jmenování schválily. „Po celý leden (2025) byl můj úřad, úřad ministra zahraničí, pod neustálým tlakem,“ doplnil bývalý úředník.
Popsal také časté telefonáty z Downing Street a přezíravý postoj úřadu premiéra k bezpečnostní prověrce a vědomí, že by odmítnutí bezpečnostní prověrky pro Mandelsona mohlo narušit vztahy s vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Vazby na Epsteina
Doporučení vládní agentury podle Robbinse nesouvisela s Mandelsonovými vazbami na Epsteina. Konkrétní důvody, proč úřad Mandelsona označil za bezpečnostní riziko, Robbins neuvedl.
Bývalý úředník doplnil, že prověřovací agentura označila Mandelsona za hraniční případ a přikláněla se k doporučení zamítnout jeho bezpečnostní prověrku. Robbins trval na tom, že jeho oddělení tlaku nepodlehlo a jeho rozhodnutí udělit Mandelsonovi prověrku vycházelo z bezpečnostního posudku, podle něhož bylo možné rizika zvládnout.
Starmer v pondělí uvedl, že rozhodnutí jmenovat Mandelsona do diplomatické role lituje. Na vině jsou ale podle něj úředníci ministerstva zahraničí, kteří mu o varování prověřovací agentury neřekli a Mandelsonovi udělili takzvanou rozšířenou bezpečnostní prověrku, která mu umožňuje přístup k informacím považovaným za přísně tajné. Podle Robbinse ale pravidla umožňují sdílet podrobnosti o citlivém prověřovacím procesu pouze za mimořádných okolností.
Někdejšího labouristického poslance Mandelsona kvůli jeho vztahům s Epsteinem, o nichž se vědělo už v době jeho jmenování loni v únoru, Starmer z velvyslanecké funkce odvolal v září. Později se veřejnosti za jeho jmenování omluvil a tvrdil, že mu Mandelson o svých vazbách na odsouzeného delikventa lhal. Podle AP vyvolaly znepokojení také obchodní vazby politika na Čínu a Rusko.
Labouristický premiér kvůli skandálu spojenému s Mandelsonem znovu čelí opozičním výzvám k rezignaci, které podle Reuters Robbinsova výpověď v parlamentu ještě posílí. Členové Starmerovy strany nicméně uvedli, že nebudou usilovat o jeho okamžitou rezignaci. Británii za tři týdny čekají místní volby, v nichž se očekává výrazná porážka labouristů.
