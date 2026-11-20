Federální soudkyně v americkém státě Virginie se v pátek rozhodla předběžně zablokovat výstavbu vítězného oblouku ve Washingtonu. Jeho výstavbu prosazuje prezident Donald Trump. Jde o uspěchaný projekt, který postrádá právní opodstatnění, uvedla podle agentury Reuters. Projekt dříve dočasně zastavila federální soudkyně v hlavním městě. Tento týden prodloužila platnost rozhodnutí o další dva týdny.
Rozhodnutí soudkyně Leonie Brinkemaové ve městě Alexandria se týká žaloby, kterou v říjnu ve Virginii podala rada okresu Arlington.
Napadla v ní rychlost, s jakou plán výstavby 76 metrů vysokého oblouku postupuje vpřed, a škody, které by způsobil okresu bezprostředně sousedícím s místem plánovaného projektu.
„Jedná se o projekt, který postrádá souhlas Kongresu," vysvětlila v pátek Brinkemaová.
Ve Washingtonu soudkyně Tanya Chutkanová už 5. listopadu vyhověla žádosti států Virginie a federálního okrsku District of Columbia, které na záměr stavby podaly žalobu.
Soudkyně ji tehdy spojila také s původní žalobou skupiny veteránů z vietnamské války a historika architektury. Ve středu původní předběžné zablokování, které platilo do čtvrtka, prodloužila.
K žalobě se přidala také skupina rodinných příslušníků amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. Žalující strany tvrdí, že projekt musí schválit Kongres, podle Trumpovy vlády jej Kongres povolil už před více než sto lety.
Komise stavbu schválila
Vítězný oblouk by měl vyrůst na kruhovém objezdu Memorial Circle nedaleko vstupu do Arlingtonského národního hřbitova. Podle návrhů by jej měla zdobit 18 metrů vysoká socha okřídlené ženské postavy s plamenem v ruce a dvěma orly po boku.
Nedaleký Lincolnův památník stojící na opačném břehu řeky Potomac by byl obloukem převýšen více než dvojnásobně. Trumpův oblouk by byl vyšší i než pařížský Vítězný oblouk, který měří kolem 50 metrů.
Kritikům mimo jiné vadí, že stavba by zastínila hroby veteránů na Arlingtonském národním hřbitově a stála by v cestě historicky významným výhledům. Na tomto hřbitově je pohřbený také někdejší prezident Kennedy a další významné osobnosti.
Kontroverzní stavbu schválila na počátku listopadu Národní komise pro plánování hlavního města. Několik členů tohoto grémia včetně předsedy přitom jmenoval Trump.
Oblouk patří mezi stavební projekty, jejichž prostřednictvím chce Trump zanechat svou nesmazatelnou stopu v hlavním městě Spojených států. Dalším je taneční sál, který dělníci staví místo východního křídla Bílého domu, které Trump nechal loni v říjnu zbourat.
Mohlo by vás zajímat: Plány Bílého domu na vítězný oblouk se zlatými akcenty, přezdívaný „Trumpův oblouk“, který chce americký prezident postavit
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Trump řešil s Putinem mír na Ukrajině. Chce válku ukončit, tvrdí americký prezident
Ruský prezident Vladimir Putin chce ukončit válku na Ukrajině. V pátek to na tiskové konferenci ve Washingtonu prohlásil americký prezident Donald Trump. Řekl, že o Ukrajině s Putinem vedl na okraji summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v čínském Šen-čenu „velice dobrý“ rozhovor. Trump také pochválil svůj vztah s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, který označil za skvělý.
Předpověď na víkend: Tohle počasí vám může přivodit zlomeniny. ČHMÚ vydalo výstrahu
Žádný teplotní zvrat k lepšímu o víkendu nepřijde. Na mnoha místech České republiky se bude od sobotní noci naopak tvořit sezónní nemesis v podobě náledí, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své páteční výstraze. Lidé by se proto měli mít na pozoru, ať už se budou pohybovat pěšky, nebo za volantem svého vozidla. Mimo to se na většině území ještě více ochladí.
ŽIVĚ Narušení vzdušného prostoru je nepřijatelné, Česko stojí za Polskem, prohlásil Babiš
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) odsoudil narušení polského vzdušného prostoru, považuje ho za nepřijatelné. Na síti X napsal, že Česko pevně stojí za svými polskými přáteli a je připravena v případě potřeby poskytnout sousední zemi pomoc a součinnost. Na jihovýchodě Polska se v pátek zřítily dvě střely a proudový dron. Podle tamního premiéra Donalda Tuska byly ruské a šlo o cílenou provokaci.
Operace Volja: francouzští vojáci tajně na Ukrajině? Lavrov zuří a pohrozil Paříži následky
Francouzští vojáci podle rozhlasové stanice RFI už od léta tajně působí přímo na Ukrajině. Rusko to označilo za „přímou účast ve válce“ a Paříž varovalo před následky. Francouzská vláda odpovídá, že taková tvrzení jsou absurdní.
My jsme vyzývali diplomaty k odjezdu. Moskva reagovala na poškozené ambasády v Kyjevě
Poškození budov velvyslanectví Rakouska a Nizozemska během čtvrtečního ruského útoku na Kyjev nebylo záměrné, Moskva navíc opakovaně vyzývala západní občany i diplomaty k opuštění ukrajinského hlavního města. V pátek to podle agentury TASS prohlásil šéf ruské mise při Evropské unii Karen Malajan, kterého si unijní diplomatická mise předvolala.