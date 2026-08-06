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Další potíže s AI. Umělá inteligence Mety napadla při testování systém jiné firmy

ČTK

Model umělé inteligence (AI) americké společnosti Meta Platforms napadl při bezpečnostních testech počítačový systém jiné společnosti. S odkazem na sdělení Mety o tom ve středu informovala agentura Reuters. Meta stanici CNN sdělila, že na vině bylo stejně jako v předchozích případech chybné nastavení, které modelu při testování neplánovaně umožnilo přístup k internetu.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.Foto: REUTERS – Dado Ruvic
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Meta uvedla, že se o záležitosti dozvěděla od testovacího partnera a že ji prošetřuje. Název napadené společnosti nesdělila. Zpráva přichází po podobných incidentech firem OpenAI a Anthropic.

Popsaná narušení bezpečnosti nezpůsobila žádné škody, ale posílila všeobecné obavy z kybernetických útoků prováděných umělou inteligencí. Pravděpodobně se ale teď zintenzivní úsilí americké vlády o zlepšení bezpečnosti AI, uvedla agentura Reuters.

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Tvůrci umělé inteligence přicházejí se stále výkonnějšími modely. Někteří významní představitelé v oboru argumentují, že vývoj by se měl zpomalit, dokud nebudou zavedena silnější ochranná opatření.

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