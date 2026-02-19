Další posun v obřím korupčním skandálu na Ukrajině. Šokující je výše stanovené kauce

Ukrajinský Vysoký protikorupční soud stanovil kauci pro někdejšího ministra energetiky a spravedlnosti Hermana Haluščenka, který je ústřední postavou velkého korupčního skandálu. Z vazby může být propuštěn po zaplacení 200 milionů hřiven, to je v přepočtu více než 94 milionů korun.
Korupční kauza se týká státní energetické společnosti Enerhoatom. V případu je obviněno celkem devět osob, mimo jiné i blízký spolupracovník prezidenta Volodymyra Zelenského Timura Mindiče, který byl označen za údajného vůdce skupiny.
Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) Haluščenka obvinil z praní špinavých peněz a organizovaného zločinu v pondělí 16. února, upozorňuje The Kyiv Independent. Den před vznesením obvinění byl přitom exministr zadržen při pokusu opustit zemi.
Členové zločinecké skupiny měli podle protikorupčních agentur v únoru 2021 – kdy pozdější člen vlády působil jako viceprezident Enerhoatomu – iniciovat registraci investičního fondu na karibském ostrově Anguilla. Spojení fondu s Haluščenkem mělo zakrýt zřízení dvou společností na Marshallových ostrovech v Tichém oceánu, jejichž příjemci jsou ministrova bývalá manželka a jejich čtyři děti.
Podle NABU se tyto společnosti staly investory ve zmíněném fondu. Během působení Haluščenka na ministerstvu energetiky – v letech 2021 až 2025 – bylo v jeho prospěch na účty fondu ve švýcarských bankách převedeno více než 112 milionů dolarů, tedy přes dvě a čtvrt miliardy korun.
Vyšetřovatelé mají za to, že část takto získaných prostředků byla vynaložena na vzdělání Haluščenkových dětí na prestižních švýcarských školách. Rádio Svobodná Evropa informovalo, že jeho osmnáctiletý syn Maksym studuje už čtyři roky na College Alpin Beau Soleil, která si účtuje školné v hodnotě až čtyř milionů korun ročně. Haluščenko tvrdí, že synovo vzdělání financují různí lidé, včetně bohatého kmotra, jehož ale odmítl jmenovat.
The Independent upozorňuje také na tvrzení Národního protikorupčního úřadu, že tehdejší ministr spravedlnosti a jeho náměstek Jevhen Pikalov dávali pokyny ohledně uvěznění detektiva NABU Ruslana Magomedrasulova. Zadržen byl loni v červenci v rámci zásahu proti protikorupčním agenturám a podmínky jeho věznění označil právník za hrozné. Po silné kritice byl Magomedrasulov nakonec v prosinci propuštěn.
Hrozila mu oprátka. Jihokorejský exprezident nakonec stráví zbytek života ve vězení
Jihokorejský soud uložil exprezidentovi Jun Sok-jolovi doživotní trest za to, že v prosinci 2024 krátce vyhlásil stanné právo, a podle obžaloby se tak dopustil vzpoury. Zvláštní prokuratura pro něj původně požadovala trest smrti. Za vzpouru byl k 30 letům vězení ve čtvrtek odsouzen i tehdejší ministr obrany Kim Jong-hjon.
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků
Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.
ŽIVĚ13. den ZOH: Čeští sdruženáři jsou v závodě dvojic po skoku osmí, jiné sporty trápí sněhová kalamita
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Zapalte hranici. Držitelka Litery vydává nový detektivní thriller o vině a vydírání
Poslední dubnová noc se blíží a s ní i čas, kdy podle dávných pověr zlo sílí a musí shořet na hranici. Držitelka ceny Magnesia Litera a její několikanásobná nominantka Jana Jašová přichází se svým čtvrtým mystery thrillerem Zapalte hranici. Napínavý příběh o vině, vydírání a dávno pohřbených tajemstvích vychází 19. února v nakladatelství Motto.
ŽIVĚKandidát na ministra životního prostředí Červený se sešel s Pavlem. Jednání prý bylo přátelské
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Igor Červený nechtěl konkretizovat témata čtvrteční schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. Setkání podle něj proběhlo v přátelské atmosféře. Pavlovi zodpověděl dotazy, řekl novinářům. Prezident ráno novinářům nastínil, že očekává, že Červeného v pondělí ministrem jmenuje.