Přeskočit na obsah
Benative
19. 2. Patrik
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Další posun v obřím korupčním skandálu na Ukrajině. Šokující je výše stanovené kauce

Zuzana Marková
Zuzana Marková
Zuzana Marková

Ukrajinský Vysoký protikorupční soud stanovil kauci pro někdejšího ministra energetiky a spravedlnosti Hermana Haluščenka, který je ústřední postavou velkého korupčního skandálu. Z vazby může být propuštěn po zaplacení 200 milionů hřiven, to je v přepočtu více než 94 milionů korun.

Ukrajinský Vysoký protikorupční soud stanovil kauci pro někdejšího ministra energetiky a spravedlnosti Hermana Haluščenka, který je ústřední postavou velkého korupčního skandálu.
Ukrajinský Vysoký protikorupční soud stanovil kauci pro někdejšího ministra energetiky a spravedlnosti Hermana Haluščenka, který je ústřední postavou velkého korupčního skandálu.Foto: REUTERS
Reklama

Korupční kauza se týká státní energetické společnosti Enerhoatom. V případu je obviněno celkem devět osob, mimo jiné i blízký spolupracovník prezidenta Volodymyra Zelenského Timura Mindiče, který byl označen za údajného vůdce skupiny.

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) Haluščenka obvinil z praní špinavých peněz a organizovaného zločinu v pondělí 16. února, upozorňuje The Kyiv Independent. Den před vznesením obvinění byl přitom exministr zadržen při pokusu opustit zemi.

Související

Členové zločinecké skupiny měli podle protikorupčních agentur v únoru 2021 – kdy pozdější člen vlády působil jako viceprezident Enerhoatomu – iniciovat registraci investičního fondu na karibském ostrově Anguilla. Spojení fondu s Haluščenkem mělo zakrýt zřízení dvou společností na Marshallových ostrovech v Tichém oceánu, jejichž příjemci jsou ministrova bývalá manželka a jejich čtyři děti.

Podle NABU se tyto společnosti staly investory ve zmíněném fondu. Během působení Haluščenka na ministerstvu energetiky – v letech 2021 až 2025 – bylo v jeho prospěch na účty fondu ve švýcarských bankách převedeno více než 112 milionů dolarů, tedy přes dvě a čtvrt miliardy korun.

Reklama
Reklama

Vyšetřovatelé mají za to, že část takto získaných prostředků byla vynaložena na vzdělání Haluščenkových dětí na prestižních švýcarských školách. Rádio Svobodná Evropa informovalo, že jeho osmnáctiletý syn Maksym studuje už čtyři roky na College Alpin Beau Soleil, která si účtuje školné v hodnotě až čtyř milionů korun ročně. Haluščenko tvrdí, že synovo vzdělání financují různí lidé, včetně bohatého kmotra, jehož ale odmítl jmenovat.

Související

The Independent upozorňuje také na tvrzení Národního protikorupčního úřadu, že tehdejší ministr spravedlnosti a jeho náměstek Jevhen Pikalov dávali pokyny ohledně uvěznění detektiva NABU Ruslana Magomedrasulova. Zadržen byl loni v červenci v rámci zásahu proti protikorupčním agenturám a podmínky jeho věznění označil právník za hrozné. Po silné kritice byl Magomedrasulov nakonec v prosinci propuštěn.

Protikorupční agentury provedly razii v kanceláři prezidenta Zelenského. | Video: Michaela Nováčková
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační foto. Logo Telegramu.
Ilustrační foto. Logo Telegramu.
Ilustrační foto. Logo Telegramu.

ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků

Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.

Magnesia Litera 2024
Magnesia Litera 2024
Magnesia Litera 2024

Zapalte hranici. Držitelka Litery vydává nový detektivní thriller o vině a vydírání

Poslední dubnová noc se blíží a s ní i čas, kdy podle dávných pověr zlo sílí a musí shořet na hranici. Držitelka ceny Magnesia Litera a její několikanásobná nominantka Jana Jašová přichází se svým čtvrtým mystery thrillerem Zapalte hranici. Napínavý příběh o vině, vydírání a dávno pohřbených tajemstvích vychází 19. února v nakladatelství Motto.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama