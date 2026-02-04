Další politik končí kvůli kauze Epstein. Měl vynášet tajné informace z Evropské unie

Bývalý britský ministr a velvyslanec ve Spojených státech Peter Mandelson opustí Sněmovnu lordů. Podle nedávno odtajněných dokumentů totiž Mandelson úzce spolupracoval s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem už v době, kdy zastával funkci eurokomisaře pro obchod. Britská vláda teď připravuje zákon, který by Mandelsona mohl zbavit i jeho šlechtického titulu.
Bývalý britský ministr a velvyslanec ve Spojených státech Peter Mandelson opustí Sněmovnu lordů. Svého postu se oficiálně vzdá ve středu. Podle nejnovějších záznamů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti totiž Mandelson poskytoval Epsteinovi tajné vládní informace. K odstoupení ho v pondělí vyzval britský premiér Keir Starmer.
Mandelson se rozhodl odstoupit v době, kdy britská vláda zahájila přípravu zákona, který by jí umožnil bývalého ministra a velvyslance vyloučit z parlamentu a zbavit ho šlechtického titulu.
Mandelson si titul ponechá i po svém odchodu, pokud zákonodárci nerozhodnou o jeho odebrání. K takovému kroku přitom nepřistoupili více než sto let.
Politikovi navíc hrozí, že mu Evropská komise zruší doživotně vyplácený důchod ve výši 31 tisíc britských liber ročně. Mandelson tam totiž mezi lety 2004 a 2008 zastával funkci eurokomisaře pro obchod.
Ze záznamů zveřejněných v pátek americkým ministerstvem spravedlnosti podle britských médií vyplývá mimo jiné to, že Mandelson údajně Epsteinovi v roce 2009 jako ministr obchodu poskytl informaci o půlmiliardovém fondu, který Evropská unie chystala na záchranu eura.
Britská vláda uvedla, že policii, která prověřuje obvinění Mandelsona z možného předání citlivých vládních informací Epsteinovi, předala dokumenty k prošetření.
Starmer již loni v září Mandelsona kvůli vazbám na Epsteina odvolal z postu velvyslance v USA. V reakci na nová odhalení sám politik v neděli rezignoval na členství v premiérově Labouristické straně.
Britský premiér v úterý uvedl, že je novými odhaleními zděšen, a nařídil státní správě, aby naléhavě prověřila všechny Mandelsonovy kontakty s Epsteinem z doby, kdy byl ve vládě.
Tisíce videí, pornografie i snímky osobností
Ministerstvo spravedlnosti USA v pátek zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.
Epstein byl v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání k 18 měsícům vězení. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.
Kauza způsobila potíže americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho administrativě. Finančník byl Trumpovým přítelem, prezident nicméně tvrdí, že přátelství ukončil před mnoha lety a že o trestné činnosti dotyčného nevěděl. Epsteinovým přítelem byl kdysi i britský princ Andrew, který se kvůli vazbám na zesnulého finančníka ocitl v nemilosti královské rodiny.
ŽIVĚJednání Pavla s Babišem na Hradě skončilo, zatím zůstává bez vyjádření
Na Pražském hradě se ve středu ráno odehrálo jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Aktéři ho zatím nekomentovali. Čeká je schůzka Bezpečnostní rady státu ve sídle úřadu vlády. Setkání vyvolaly události minulého týdne, kdy Pavel zveřejnil textové zprávy, které posílal jeho poradci ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
ŽIVĚ„Znárodněme volby!“ vyzval Trump republikány, aby převzali kontrolu nad hlasovacími postupy
Americký prezident Donald Trump apeloval na republikány, aby znárodnili volby. Také by podle něj měli ovládnout kontrolu nad hlasovacími postupy ve Spojených státech. Šéf Bílého domu tvrdí, že ve volbách hlasují lidé, kteří nemají americké občanství, a ovlivňují jejich výsledky. Trump neupřesnil, jakým způsobem by podle něj měla jeho strana volby znárodnit, píší média.
Proč Serena mlží o návratu na kurty? Má nějaký záměr, tuší Šafářová
Ta zpráva na konci minulého roku prolétla tenisovým světem jako lavina. Serena Williamsová se ve 44 letech opět přihlásila do antidopingového programu, který je nutný pro start na profesionálních turnajích. Americká legenda spekulace o comebacku okamžitě popřela a mlžila i v nedávném rozhovoru v show Today. Podle bývalé české tenistky Lucie Šafářové ale Williamsová určitě něco chystá.
Izraelské údery v Gaze mají další oběti, zahynulo devět lidí
Izraelské útoky na severu a jihu Pásma Gazy si podle palestinské civilní obrany ve středu brzy ráno vyžádaly devět mrtvých, včetně tří dětí, a 31 zraněných. Izraelská armáda uvedla, že údery provedla poté, co byli její vojáci ostřelováni a jeden důstojník těžce zraněn, napsala agentura AFP.
ŽIVĚRusko znovu útočilo drony, při nočním útoku zahynuli dva lidé
Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu 105 drony, oznámilo ráno ukrajinské letectvo. Při útoku v Dněpropetrovské oblasti dva lidé zahynuli a dva další byli zraněni, informovaly ráno tamní úřady. Děje se tak před zahájením druhého kola přímých třístranných rozhovorů zástupců Ukrajiny, USA a Ruska v Abú Dhabí o možném ukončení války.