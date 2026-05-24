Přeskočit na obsah
Benative
24. 5. Jana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Další pokus o atentát na Trumpa? Zazněla střelba, prezidentova ochranka zabila muže

Viet Tran
Viet Tran
ČTK,Viet Tran

Tajná služba Spojených států v blízkosti Bílého domu zabila osobu, která střílela na její stanoviště. Informovala o tom v prohlášení pro americká média. Dodala, že zranění utrpěla i další osoba, která se nacházela na místě incidentu. Podle zdrojů americké televize CBS padlo zhruba 15 až 30 výstřelů.

A U.S. Secret Service agent walks holding his weapon after alleged gunshots were heard nearby, at the White House in Washington
Člen tajné služby, která chrání amerického prezidenta, stráží v areálu Bílého domu. Útočník měl střílet na jedno ze stanovišť poblíž.Foto: REUTERS
Reklama

Tajná služba, která je ochrankou amerického prezidenta a dalších vysokých ústavních činitelů, uvedla, že žádných z jejích agentů zranění neutrpěl. Dodala, že americký prezident Donald Trump se nacházel v Bílém domě, ale incident se ho nijak nedotkl.

Podle předběžných výsledků vyšetřování se osoba krátce po 18:00 místního času (krátce po půlnoci SELČ) přiblížila ke stanovišti, vytáhla zbraň a zahájila střelbu. Agenti střelbu opětovali a zasáhli střelce, který následně zemřel v nemocnici.

Incident se odehrál zhruba měsíc po střelbě na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve washingtonském hotelu Hilton, kde byl přítomen prezident Trump s dalšími členy vlády.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Jakub Landovský - lídr ČSSD pro Prahu
Jakub Landovský - lídr ČSSD pro Prahu
Jakub Landovský - lídr ČSSD pro Prahu

Nejdřív vrchní ředitel, teď je na odstřel sám ministr Zůna? Vliv Landovského roste

Tahle schůzka se Jaromíru Zůnovi nepovedla. Středeční jednání trvající přes 150 minut bylo podle informací deníku Aktuálně.cz dalším z řady těch, kdy Andrej Babiš dával najevo svou nespokojenost s prací ministra obrany. Komfortu Zůnovi nepřidalo ani to, že premiér si s sebou na debatu o koncepci české armády přivedl i zmocněnce Jakuba Landovského, jenž je pro Babiše stále důležitějším spojencem.

Reklama
Reklama
Reklama