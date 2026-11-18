Valné shromáždění soudců polského ústavního soudu ve středu zbavilo imunity muže, kterého polská opozice považuje za předsedu tohoto soudu, píše agentura Reuters. Na konci října ústavní soud oznámil, že jeho nejdéle sloužící soudkyně Anna Korwinová-Piotrowská pozastavila výkon funkce předsedovi Bogdanu Świenczkowskému a že vedení soudu se ujímá ona.
Podle agentury tak dále eskaluje spor o složení soudu mezi proevropskou vládou premiéra Donalda Tuska a opoziční národněkonzervativní stranou Právo a spravedlnost (PiS), podporovanou prezidentem Karolem Nawrockým.
Prokuratura žádala o zbavení imunity Świenczkowského, aby mohl čelit obviněním týkajícím se neoprávněného využívání odposlechů a utajovaných informací, čehož se měl dopustit v době, kdy v letech 2016 až 2022 vedl nejvyšší státní zastupitelství.
„Ústavní soud rozhodl. Prokuratura nyní může vznést obvinění. Nikdo nestojí nad zákonem,“ uvedl podle Reuters ministr spravedlnosti Waldemar Žurek. Představitel strany PiS Przemyslaw Czarnek nicméně rozhodnutí soudců označil za nezákonné.
Ústavní soud dlouhá léta ovládali soudci spjatí s PiS. Prezident Nawrocki v říjnu odmítl do funkce uvést několik nových soudců, které zvolili poslanci parlamentu, ve kterém mají většinu strany podporující Tuskovu vládu.
Vedle Świenczkowského byl výkon funkce pozastaven i místopředsedovi soudu Bartlomieji Sochańskému, který byl ve středu také zbaven imunity. Prokuratura podle agentury AFP oba viní z toho, že překročili své pravomoce, když nově zvoleným soudcům odmítali umožnit výkon funkce.
Události na konci října vyvolaly napětí uvnitř budovy soudu, kam přišel i Nawrocki. Před budovou soudu se shromáždily stovky demonstrantů, přičemž opoziční politici v projevech k davu obviňovali Tuskovu vládu ze státního převratu proti soudu.
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