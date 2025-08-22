Další oběti sekty Shakahola? Keňští policisté našli další části těl i masové hroby

U exhumovaných těl se nyní budou zjišťovat příčiny smrti. Keňský patolog Richard Njoroge uvedl, že v houštinách v oblasti Kwa Binzaro bylo nalezeno také deset částí lidských těl a 27 domnělých masových hrobů. To mezi zasahujícími detektivy z oddělení vražd a forenzními experty vyvolalo obavy, že by se v oblasti mohlo nacházet ještě více těl.
Případu se přezdívá "masakr v lese Shakahola" a vyděsil nejen Keňu, ale i další země. Vůdce sekty Paul Mackenzie nabádal členy sekty ke smrti vyhladověním. Extrémní půst jim měl zaručit nanebevstoupení a setkání s Ježíšem ještě před srpnem 2023, na kdy Mackenzie ohlásil konec světa.
V dubnu 2023 bylo v lese objeveno 429 lidských těl. Nařízené soudní pitvy potvrdily, že hlavní příčinou úmrtí bylo vyhladovění, ale některé z obětí - včetně dětí - byly uškrceny, zbity nebo udušeny. Předchozí soudní dokumenty rovněž uváděly, že u některých těl byly odebrány orgány.
Mackenzie je od dubna 2023 ve vazbě. Loni v červenci předstoupil před soud kvůli obvinění z terorismu a čeká na další stání. V samostatných případech čelí také obvinění z vraždy, zabití, únosu a mučení a týrání dětí. Odpykával si samostatný roční trest odnětí svobody poté, co byl shledán vinným z provozování filmového studia a výroby filmů bez platné licence.