Další oběti sekty Shakahola? Keňští policisté našli další části těl i masové hroby

ČTK ČTK
před 35 minutami
Kriminalisté ve čtvrtek na jihovýchodě Keni exhumovali pět těl z mělkých hrobů v pobřežním okrese Kilifi, poblíž kterého bylo předloni nalezeno přes 400 těl stoupenců sekty Shakahola. Další exhumace jsou v plánu během pátku, uvedla agentura AP. Úřady už zadržely 11 lidí, kteří byli stoupenci vůdce sekty, dosud ale nebyli obviněni.
Vyšetřovatelé exkhumují nalezená těla.
Vyšetřovatelé exkhumují nalezená těla. | Foto: ČTK

U exhumovaných těl se nyní budou zjišťovat příčiny smrti. Keňský patolog Richard Njoroge uvedl, že v houštinách v oblasti Kwa Binzaro bylo nalezeno také deset částí lidských těl a 27 domnělých masových hrobů. To mezi zasahujícími detektivy z oddělení vražd a forenzními experty vyvolalo obavy, že by se v oblasti mohlo nacházet ještě více těl.

Případu se přezdívá "masakr v lese Shakahola" a vyděsil nejen Keňu, ale i další země. Vůdce sekty Paul Mackenzie nabádal členy sekty ke smrti vyhladověním. Extrémní půst jim měl zaručit nanebevstoupení a setkání s Ježíšem ještě před srpnem 2023, na kdy Mackenzie ohlásil konec světa.

