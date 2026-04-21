Další oběť války s Íránem. Tentokrát ovlivní váš sexuální život

Matyáš Zrno

Největší světový výrobce kondomů - malajsijská společnost Karex Bhd - plánuje zvýšit jejich cenu skoro o třetinu v důsledku dopadů války mezi USA a Íránem na petrochemický průmysl. Společnost Karex vyrábí ročně přes pět miliard kondomů a je dodavatelem předních značek, jako je Durex. Informuje o tom agentura Reuters.

Výroba kondomů, ilustrační fotoFoto: Billy Boy
Většina kondomů se vyrábí z přírodního latexu (míza z kaučukovníku) a devadesát procent latexu produkují země jihovýchodní Asie – Thajsko, Indonésie nebo Vietnam a historicky právě Malajsie. Jenže moderní kondom není jen kousek „gumy“, ale produkt sofistikovaného petrochemického průmyslu. Jeho výroba vyžaduje obrovské množství chemikálií, které pocházejí právě z ropy a plynu a vyrábějí se v drtivé většině v oblasti Perského zálivu.

Jde hlavně o etylen, propylen a benzen - základní stavební kameny pro syntetické materiály používané při výrobě kondomů. Do přírodního latexu se totiž přidávají stabilizátory, urychlovače a vulkanizační činidla. Mnoho z těchto přísad (např. antioxidanty) jsou syntetické polymery vyráběné v petrochemických závodech.

Aby latex při výrobě na formě správně držel a vytvořil rovnoměrný film, používají se smáčedla a koagulanty, což jsou opět ropné deriváty. Většina lubrikantů na kondomech je na bázi silikonového oleje. Silikon sice pochází z křemíku, ale jeho syntéza vyžaduje methylchlorid a další látky vyráběné petrochemickým průmyslem. Nejhůře na tom budou zákazníci alergičtí na latex. Bezlatexové kondomy jsou z polyisoprenu a to je v podstatě zkapalněný plyn. Jeho cena tak v podstatě kopíruje cenu plynu.

Společnost Karex sdělila agentuře Reuters, že zároveň zaznamenává prudký nárůst poptávky po kondomech, protože kvůli rostoucím nákladům na dopravu a zpožděním při přepravě má mnoho jejích zákazníků nižší zásoby než obvykle.

Lidé si na zakázaná Pride přinesli transparenty a trička s nalíčeným konzervativním premiérem Viktorem Orbánem. Červen 2025.

Orbánův zákon proti LGBT+ narazil. Evropský soudní dvůr ho označil za diskriminační

Maďarsko takzvaným zákonem o ochraně dětí namířeným proti LGBT+ komunitě porušilo právo Evropské unie, rozhodl v úterý Soudní dvůr EU. Zákon z roku 2021, který zakazoval zobrazování homosexuality a transgender osob před nezletilými, porušuje několik evropských právních nařízení včetně Listiny základních práv EU, uvedl soud. Server Politico rozsudek označil za přelomový.

Pakistan US Iran Vance

ŽIVĚ Vance se chystá do Pákistánu vyjednávat o konci války

Americký viceprezident J. D. Vance má v úterý odletět do pákistánské metropole Islámábádu, aby tam s íránskou delegací vedl jednání o možném ukončení války. V noci na úterek to s odvoláním na své zdroje napsal portál Axios. Válku, kterou Spojené státy a Izrael vedou proti Íránu, pozastavilo dvoutýdenní příměří, které vyprší v noci na čtvrtek SELČ.

Z oslovených prodejců výživu HiPP nestáhl pouze on-line supermarket Rohlik.cz, který uvedl, že do jeho skladů nemá přístup veřejnost, tedy ani nehrozí riziko kontaminace tohoto zboží.
Otrávenou kojeneckou výživu stahují z regálů. Online prodej ji ale drží dál

Kamenné obchody v Česku dočasně stáhly z prodeje kojeneckou výživu značky HiPP, sdělili v úterý jejich zástupci. Důvodem je to, že v několika skleničkách výživy této značky se v neděli našel jed na krysy. Případ se bezprostředně týká České republiky, Slovenska a Rakouska. Zájem o příkrmy a přesnídávky v tomto týdnu s porovnání s ostatními klesl o téměř čtvrtinu, řekl mluvčí Heureky Ondřej Šveda.

Hungary's election winner Magyar talks to the media after talks between parties on preparations for the first session of the Parliament in Budapest

„Priorita budou Benešovy dekrety.“ Magyar dal Ficovi ostrou podmínku, napětí roste

Napětí mezi Bratislavou a Budapeští nejspíš po zvolení Pétera Magyara poroste. Slovenský premiér Robert Fico a jeho budoucí protějšek Péter Magyar se v úterním telefonátu střetli v debatě o Benešových dekretech, majetku i právech maďarské menšiny. Budoucí maďarský premiér podmiňuje dialog zrušením zákona, Bratislava naopak varuje před zpochybněním poválečného uspořádání.

