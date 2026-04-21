Další oběť války s Íránem. Tentokrát ovlivní váš sexuální život

Největší světový výrobce kondomů - malajsijská společnost Karex Bhd - plánuje zvýšit jejich cenu skoro o třetinu v důsledku dopadů války mezi USA a Íránem na petrochemický průmysl. Společnost Karex vyrábí ročně přes pět miliard kondomů a je dodavatelem předních značek, jako je Durex. Informuje o tom agentura Reuters.
Většina kondomů se vyrábí z přírodního latexu (míza z kaučukovníku) a devadesát procent latexu produkují země jihovýchodní Asie – Thajsko, Indonésie nebo Vietnam a historicky právě Malajsie. Jenže moderní kondom není jen kousek „gumy“, ale produkt sofistikovaného petrochemického průmyslu. Jeho výroba vyžaduje obrovské množství chemikálií, které pocházejí právě z ropy a plynu a vyrábějí se v drtivé většině v oblasti Perského zálivu.
Jde hlavně o etylen, propylen a benzen - základní stavební kameny pro syntetické materiály používané při výrobě kondomů. Do přírodního latexu se totiž přidávají stabilizátory, urychlovače a vulkanizační činidla. Mnoho z těchto přísad (např. antioxidanty) jsou syntetické polymery vyráběné v petrochemických závodech.
Aby latex při výrobě na formě správně držel a vytvořil rovnoměrný film, používají se smáčedla a koagulanty, což jsou opět ropné deriváty. Většina lubrikantů na kondomech je na bázi silikonového oleje. Silikon sice pochází z křemíku, ale jeho syntéza vyžaduje methylchlorid a další látky vyráběné petrochemickým průmyslem. Nejhůře na tom budou zákazníci alergičtí na latex. Bezlatexové kondomy jsou z polyisoprenu a to je v podstatě zkapalněný plyn. Jeho cena tak v podstatě kopíruje cenu plynu.
Společnost Karex sdělila agentuře Reuters, že zároveň zaznamenává prudký nárůst poptávky po kondomech, protože kvůli rostoucím nákladům na dopravu a zpožděním při přepravě má mnoho jejích zákazníků nižší zásoby než obvykle.
