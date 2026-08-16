Další oběť rozsáhlých letních požárů hlásí Španělsko. V Aragonii zahynul voják

V Aragonii na severovýchodě Španělska v neděli přišel o život voják, který pomáhal s hašením rozsáhlého lesního požáru. Podle agentury AFP to oznámil šéf regionální správy Jorge Azcón.
Požár vypukl v pondělí a přiblížil se ke klášternímu komplexu San Juan de la Peňa, který patří k symbolům Aragonie. Hasičům v uplynulých dnech komplikoval zásah nepředvídatelný vítr i vedro. Plameny se rozšířily na plochu 16,6 hektaru a vynutily si evakuaci více než 1000 obyvatel několika vesnic.
Španělsko i další evropské země letos v létě zažily už několik vln mimořádně vysokých teplot. Horké počasí doprovázené suchem vytváří ideální podmínky pro vznik požárů v lesích i další vegetaci.
Změny klimatu prodlužují a zesilují extrémní projevy počasí. Přicházejí také častěji než dříve, uvedla s odkazem na vědce agentura AFP.
Část oblasti Kastilie-León na severozápadě Španělska v sobotu odpoledne zasáhla silná bouřka, která způsobila bleskové povodně a sesuvy půdy. Dvě ženy zahynuly a dvě děti utrpěly zranění.
Mäki vydřela na závěr ME sedmé místo, Češi ale končí s nejhorším výsledkem v historii
Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů o cenné kovy Kristiina Sasínek Mäki, která skončila v běhu na 1500 metrů sedmá. Česká rekordmanka zaostala o jedno místo za svým nejlepším výsledkem z kontinentálního šampionátu z Mnichova 2022.
Návrat Chorého k další výhře Slavie nepomohl. Sešívaní v Liberci poprvé ztratili
Fotbalisté Slavie ve čtvrtém ligovém kole remizovali v Liberci 1:1 a po úvodních třech výhrách poprvé v sezoně nezvítězili. Obhájce titulu poslal U Nisy do vedení kapitán Tomáš Holeš, po změně stran srovnal střídající Vénuste Baboula.
Hledání cesty k mírovému plánu: vyslanec Trumpa jednal se zástupci Hamásu
Zeť a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner se dnes v Egyptě setkal s členy vedení teroristického hnutí Hamás. S odkazem na své zdroje o tom informovala agentura AFP.
Po nehodě na kole ve Slavonicích zemřel člen Divadla Sklep Jan Boháč
Ve Slavonicích na Jindřichohradecku zemřel v noci na neděli ve věku 70 let člen Divadla Sklep Jan Boháč, když havaroval na kole. Nehodou se zabývá jihočeská policie. Jako první na ni upozornil server Blesk.cz. Že byl její obětí právě Boháč, potvrdili herci Jan Hrušínský a Milan Šteindler i šéf festivalu Filmová renesance Slavonice Milan Mrázek.
Protest migrantů, kteří pronikli do Ceuty. Nechtějí zpět do Maroka, žádají azyl
Stovky migrantů, kteří nedávno pronikli do španělské enklávy Ceuta na severu Afriky, v neděli na pláži ve městě uspořádaly protest. Na španělské úřady tito lidé naléhali, aby jim udělily azyl a neposílaly je zpět do Maroka. Informuje o tom agentura Reuters.