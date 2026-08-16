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Zahraničí

Další oběť rozsáhlých letních požárů hlásí Španělsko. V Aragonii zahynul voják

ČTK

V Aragonii na severovýchodě Španělska v neděli přišel o život voják, který pomáhal s hašením rozsáhlého lesního požáru. Podle agentury AFP to oznámil šéf regionální správy Jorge Azcón.

Smoke rises from a burning forest on a hillside behind a home near Longwood as bushfires continue to burn under severe fire weather conditions in Longwood
Lesní požáry zužují jih Evropy.Foto: REUTERS
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Požár vypukl v pondělí a přiblížil se ke klášternímu komplexu San Juan de la Peňa, který patří k symbolům Aragonie. Hasičům v uplynulých dnech komplikoval zásah nepředvídatelný vítr i vedro. Plameny se rozšířily na plochu 16,6 hektaru a vynutily si evakuaci více než 1000 obyvatel několika vesnic.

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Španělsko i další evropské země letos v létě zažily už několik vln mimořádně vysokých teplot. Horké počasí doprovázené suchem vytváří ideální podmínky pro vznik požárů v lesích i další vegetaci.

Změny klimatu prodlužují a zesilují extrémní projevy počasí. Přicházejí také častěji než dříve, uvedla s odkazem na vědce agentura AFP.

Část oblasti Kastilie-León na severozápadě Španělska v sobotu odpoledne zasáhla silná bouřka, která způsobila bleskové povodně a sesuvy půdy. Dvě ženy zahynuly a dvě děti utrpěly zranění.

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