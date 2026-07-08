Další oběť ICE. Imigrační agent zastřelil Mexičana, který žil v Houstonu 35 let

Agent amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v úterý v texaském Houstonu zastřelil migranta z Mexika. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvedlo, že muž se vyhýbal zatčení, ignoroval pokyny zastavit svůj vůz a pokusil se jím najet do agenta, který v sebeobraně začal střílet. Demokraté a organizace za práva přistěhovalců vyzvali k nezávislému vyšetřování incidentu, uvedla agentura AP.
Mexičan se stal terčem zásahu imigračních agentů, jelikož v USA žil nelegálně, uvedlo ministerstvo, pod které ICE spadá.
Demokratická kongresmanka Sylvia Garciová, která zastupuje čtvrť, kde se střelba odehrála, vyzvala k nezávislému ověření tvrzení federálních úřadů o tom, co se stalo. "Veškeré dostupné videozáznamy, komunikace a další důkazy by měly být zachovány a přezkoumány v důkladném a nezávislém vyšetřování," napsala Garciová na sociální síti X s tím, že rodina oběti i obyvatelé oblasti si zaslouží transparentní objasnění incidentu.
Zastřeleným mužem je Lorenzo Salgado Araujo, uvedlo ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Muž podle úřadu zemřel v nemocnici.
Pobočka Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v Houstonu vyšetřuje podezření z útoku na člena federálních bezpečnostních složek, řekl její mluvčí Connor Hagan. Forenzní tým FBI na žádost ministerstva místo střelby zajistil a shromáždil důkazy.
Ke střelbě došlo v době obnoveného úsilí administrativy prezidenta Donalda Trumpa naplnit jeho agendu masových deportací. ICE za pěti dní na konci června zadržel více než 10 tisíc lidí. Počty zadržených podle AP značí, že ačkoliv vláda už nepodniká rozsáhlé razie na jednotlivá americká města, imigrační agenti stále zasahují a počet zadržených roste.
Juliet Martinezová v úterý ráno vezla svého syna do letní školy v Houstonu, když spatřila dva federální agenty, jak se naklánějí nad mužem ležícím na zemi. Zatímco pomalu projížděla autem kolem nich, scénu natočila. Muž na zemi měl nasazená pouta, krvácel, hlasitě úpěl a třásla se mu noha.
Na videu je podle AP vidět černý vůz nasměrovaný k bílé dodávce, zatímco dveře obou vozidel jsou otevřené. Jeden z agentů ICE je na telefonu a druhou ruku má opřenou o bok muže na zemi. Poblíž stojí další agenti s nejméně třemi dalšími muži v poutech.
Syn zabitého muže, Ronaldo Salgado, v příspěvku na sociální síti Facebook uvedl, že jeho otec pracoval ve stavebnictví. Na cestě do práce vyzvedával své pracovníky, když byl postřelen. Salgado popsal svého otce jako tvrdě pracujícího Mexičana, který v USA žil téměř 35 let a usiloval o získání pracovního povolení. „Můj otec si to nezasloužil,“ uvedl.
Malá skupina protestujících se večer shromáždila v místě střelby a skandovala hesla proti ICE.
Ředitel Ligy spojených latinskoamerických občanů Juan Proaňo vyzval, aby místní úřady incident transparentně vyšetřily. Jeho organizace nabízí 5000 dolarů (více než 106 tisíc korun) za informace a videa od svědků. „Ministerstvu vnitřní bezpečnosti nevěříme ani slovo,“ řekl.
Salgado Araujo je nejméně osmý člověk, který zemřel při střetu s federálními imigračními agenty od Trumpova nástupu do úřadu. Tvrzení federální vlády o incidentech se v několika případech rozcházejí s výpovědí svědků či videozáznamy, které pořídili.
V lednu agent ICE zastřelil 37letou Američanku Renée Goodovou při zásahu v Minneapolisu. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdilo, že Goodová se pokoušela do agenta najet svým autem. To odmítali místní představitelé i svědci s tím, že se pouze pokoušela odjet pryč.
Loni federální imigrační agent v Texasu zastřelil 23letého amerického občana Rubena Raye Martineze při dopravní kontrole. Velká porota odmítla proti agentovi vznést obvinění. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdilo, že Martinez agenta záměrně přejel. Na videu zveřejněném úřady však není vidět, že by auto do agenta narazilo, píše AP.
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