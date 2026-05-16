Další narušení vzdušného prostoru NATO. V rumunské vesnici nalezli nevybuchlou střelu

Ve vesnici na jihovýchodě Rumunska poblíž hranic s Ukrajinou dnes nalezli nevybuchlou střelu. S odvoláním na rumunské ministerstvo obrany to uvedla agentura Reuters. Rumunsko je členskou zemí NATO a Evropské unie.
Ministerstvo nalezený předmět v tiskové zprávě popsalo jako neřízený reaktivní projektil. Našli ho na dvoře neobydleného domu v obci Pardina v okrese Tulcea.
"Technický přezkum potvrdil přítomnost dvou kilogramů výbušnin v těle projektilu,“ uvedl úřad. Dodal, že okolní oblast byla zabezpečena.
Rumunsko sdílí s Ukrajinou pozemní hranici v délce 650 kilometrů. Ruské drony útočící na ukrajinské přístavy na Dunaji opakovaně narušily jeho vzdušný prostor a na rumunském území se někdy objevily úlomky letadel, které ukrajinské síly sestřelovaly.
V dubnu dopadly v Rumunsku zbytky dvou ruských dronů. Trosky jednoho z nich poškodily ve městě Galati na východě země elektrický sloup a přístavbu domu. Bylo to poprvé od začátku války na Ukrajině, kdy podobný incident způsobil škody na majetku v Rumunsku. Rusko zahájilo celoplošnou invazi na Ukrajinu v únoru 2022.
Vedoucí představitelé 14 východních států Severoatlantické aliance tento týden uvedli, že opakovaná narušení jejich vzdušného prostoru Ruskem zdůrazňují, že je naléhavě potřeba konsolidovat protivzdušnou obranu NATO proti raketám a dronům.
