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Zahraničí

„Další nápady“ pro Ukrajinu i Patrioty. Zelenskyj jednal s Trumpem v Bílém Domě

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v úterý v Bílém domě setkal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Přibližně hodinové jednání se uskutečnilo za zavřenými dveřmi a podle Zelenského se oba státníci věnovali mimo jiné možnostem výroby střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot nebo obnovení diplomatického úsilí o ukončení války na Ukrajině.

"Spojeným státům děkuji za jejich pevnou podporu," napsal Zelenskyj v příspěvku na síti X po setkání s Trumpem.
"Spojeným státům děkuji za jejich pevnou podporu," napsal Zelenskyj v příspěvku na síti X po setkání s Trumpem.Foto: X/@ZelenskyyUa
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„Bylo to dobré setkání,“ uvedl Zelenskyj po jednání na sociální síti X. Podle něj oba prezidenti hovořili o licencích na výrobu střel pro systémy Patriot i o „několika dalších nápadech“, které by mohly Ukrajině pomoci.

Diskutovali také o diplomacii. „Je důležité znovu oživit diplomatický proces. Naše týmy dohodnou podrobnosti další komunikace,“ napsal ukrajinský prezident.

Úterní soukromá schůzka byla bez přítomnosti médií. Podle agentury Reuters se před schůzkou očekávalo, že Zelenskyj požádá Trumpa o posílení ukrajinské protivzdušné obrany, dokončení dohody o americkém nákupu ukrajinských dronů i uzavření dohody o udělení licence na výrobu střel do systému Patriot, kterou Trump přislíbil na nedávném summitu NATO v Ankaře.

Trumpův obrat vůči Ukrajině

Jednání se zároveň uskutečnilo v době, kdy se vztahy mezi Washingtonem a Kyjevem po měsících napětí postupně zlepšují. Deník The Wall Street Journal (WSJ) v této souvislosti napsal, že na amerického prezidenta zapůsobila Zelenského vytrvalost, úspěchy ukrajinské armády i rychlý rozvoj ukrajinského dronového průmyslu.

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Jeden z představitelů americké administrativy pro WSJ uvedl, že Trump má rád vítěze a Zelenskyj v jeho očích začíná jako jeden z nich působit. Ke sbližování obou prezidentů podle deníku přispěla také koordinovaná snaha evropských lídrů obnovit jejich vzájemné vztahy.

Zelenskyj se po schůzce zúčastní pietního obřadu za zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama, který byl Trumpovým spojencem a zároveň významným zastáncem vojenské pomoci Ukrajině od začátku ruské invaze.

Graham se se Zelenským setkal v Kyjevě pouhý den před svou smrtí. Ukrajinský prezident mu na začátku jednání s Trumpem vzdal hold a označil jej za „skutečného přítele“ Ukrajiny.

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