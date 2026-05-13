Další nákaza na lodi. Úřady kvůli střevní chřipce zakázaly 1700 lidem opustit plavidlo

Místní úřady zakázaly v Bordeaux na jihozápadě Francie více než 1700 lidem opustit výletní loď poté, co se u některých z nich projevila střevní chřipka. Informovaly o tom ve středu agentury AFP a Reuters, podle nichž je zákaz dočasný. Na palubě lodi zemřel jeden senior. Podle úřadů případ nesouvisí s výskytem hantaviru. Vzhledem k aktuální situaci však přistoupily k tomuto preventivnímu opatření.
Mezi 1233 pasažéry lodi Ambition britské společnosti Ambassador Cruise Line se projevily „příznaky odpovídající akutní střevní infekci“ přibližně u osmdesátky lidí, informovaly úřady. Tyto lidi ošetřil palubní lékař a nyní jsou v izolaci ve svých kajutách.
Na lodi také zemřel 92letý senior pravděpodobně na zástavu srdce, podle úřadů jeho úmrtí nesouvisí se střevní infekcí, která se na lodi šíří. Vedle pasažérů je na lodi také 514 členů posádky.
„Není to tak zlé jako za covidu-19. Lidé se mohou po lodi pohybovat normálně, posádka celou loď vyčistila a každý nakažený člověk byl umístěn do karantény,“ sdělil AFP irský pasažér Seos Gùolidhe. Většinu cestujících tvoří Britové a právě Irové.
Úřady vyloučily jakoukoli souvislost s případy hantaviru na lodi MV Hondius. Preventivní opatření na Ambition mají podle nich za cíl předejít jakékoli panice v souvislosti se současnou mezinárodní situací i fámami o možném výskytu hantaviru na palubě. Pasažéři i členové posádky se izolují a omezili kontakt s přístavem.
„Je to situace, která nás vede k maximální opatrnosti, i když tento typ epidemie na lodi, v uzavřeném prostoru, není vzácný,“ sdělily ve středu úřady tisku. Podobný případ zaznamenala například minulý týden výletní loď plující po Karibiku, na níž podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí mělo průjem či zvracelo 145 cestujících a 15 členů posádky.
Server The Guardian a další média hovoří o možné nákaze norovirem, což je rychle se šířící střevní infekce vyvolávající náhlé zvracení a průjem. Agentura AFP i jiné francouzské servery nicméně píší, že první analýzy provedené na palubě přítomnost noroviru nepotvrdily.
Výsledky doplňkových analýz, které se provádějí v nemocnici v Bordeaux, se očekávají do konce dne. O případném zrušení karantény rozhodnou úřady až po obdržení těchto výsledků. Úřady nevylučují také možnost, že obtíže lidem na lodi způsobila otrava jídlem.
Výletní loď vyplula 6. května ze Shetlandských ostrovů severně od Skotska a následně zastavila v Belfastu, Liverpoolu a Brestu. Nyní měla odplout do přístavu Ferrol na severu Španělska, než se 22. května vrátí do Liverpoolu.
