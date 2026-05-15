„Další na řadě je Kuba.“ Šéf CIA přiletěl do Havany s tvrdým Trumpovým ultimátem

Ředitel CIA John Ratcliffe jednal v Havaně s představiteli kubánského ministerstva vnitra. Video:Reuters
Kuba čelí masivním výpadkům proudu, kritickému nedostatku paliva a protestům v ulicích. Do napjaté atmosféry nyní tajně přiletěl šéf CIA John Ratcliffe s jasným poselstvím od Donalda Trumpa: Spojené státy jsou připraveny jednat o ekonomice i bezpečnosti, ale pouze pokud Havana přistoupí na „zásadní změny“. Podle amerických představitelů jde o vzácnou šanci pro kolabující kubánskou ekonomiku.
Ředitel CIA John Ratcliffe ve čtvrtek v Havaně jednal s nejvyššími kubánskými bezpečnostními představiteli. Podle zdroje Reuters z americké rozvědky předal kubánské straně vzkaz prezidenta Donalda Trumpa, že Washington bude s Kubou „vážně jednat“ jen v případě, že ostrov provede zásadní politické a ekonomické změny.
Ratcliffova cesta představuje mimořádně vzácný kontakt mezi Spojenými státy a Kubou. Podle Reuters šlo pravděpodobně teprve o druhou návštěvu šéfa CIA na ostrově od revoluce Fidela Castra v roce 1959. Americká strana neupřesnila, jaké konkrétní změny Trump požaduje. Washington však dlouhodobě tlačí na otevření státem řízené ekonomiky, kompenzace za majetek zabavený po Castrově revoluci a uspořádání svobodných voleb.
Ratcliffe dorazil do Havany v době prudce rostoucího napětí mezi oběma zeměmi. Trumpova administrativa výrazně zpřísnila tlak na kubánský režim a fakticky uvalila na ostrov palivovou blokádu. Washington pohrozil cly zemím, které Kubě dodávají pohonné hmoty. Výsledkem jsou rozsáhlé výpadky elektřiny a další kolaps už tak oslabené ekonomiky.
Ve středu večer vypukly v Havaně protesty poté, co některé části města zůstaly bez proudu déle než 24 hodin. Situace podle místních obyvatel ohrožuje zásoby potravin a znemožňuje běžný život i spánek. Kubánský ministr energetiky a dolů přiznal, že zemi došla nafta i topný olej a elektrická síť se dostala do „kritického“ stavu.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (sám kubánského původu) situaci popsal mimořádně ostře. „Bohatství na Kubě ovládá společnost vlastněná vojenskými generály, kteří si berou všechny peníze. Je to země, kde lidé doslova jedí odpadky z ulic, ale tato společnost sedí na 16 miliardách dolarů. Je to zlomená nefunkční ekonomika,“ uvedl Rubio.
Kubánská vláda návštěvu šéfa CIA potvrdila jako první. Podle oficiálního prohlášení Ratcliffe jednal se svým kubánským protějškem na ministerstvu vnitra v Havaně. Kubánská strana uvedla, že obě země mají zájem rozvíjet spolupráci bezpečnostních složek v otázkách regionální i mezinárodní bezpečnosti.
Havana zároveň zdůraznila, že Kuba nepředstavuje hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států. Podle amerického představitele se Ratcliffe setkal mimo jiné s ministrem vnitra Lázarem Álvarezem Casasem, Raulitem Rodríguezem Castrem a šéfem kubánských zpravodajských služeb.
Jednání se měla týkat zpravodajské spolupráce, ekonomické stability i bezpečnostních otázek. Americká strana zároveň naznačila, že Kuba už nemůže být „bezpečným útočištěm pro protivníky na západní polokouli“.
Představitel CIA označil současnou situaci za „vzácnou příležitost“ pro stabilizaci kubánské ekonomiky, zároveň ale varoval, že šance na zlepšení podmínek pro téměř 10 milionů obyvatel nebude trvat věčně.
Trump už po vývoji ve Venezuele prohlásil, že „další na řadě je Kuba“.