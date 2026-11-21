Matematik a zároveň zaměstnanec americké společnosti Anthropic Levent Alpöge tvrdí, že s pomocí jejího modelu umělé inteligence Claude našel důkaz Riemannovy hypotézy. Ta patří k nejslavnějším problémům matematiky a matematici ji nedokázali vyřešit přes 160 let, uvedla v sobotu agentura AP.
Alpöge v pátečním čtyřstránkovém oznámení na svém webu napsal, že si s Claudem v posledních měsících užil spoustu skvělých chvil při řešení různých problémů, ale nakonec ho AI model nechal daleko za sebou.
Připustil, že světu předkládá důkaz hypotézy dříve, než sám zvládl rozsáhlou oblast matematiky, která s ním souvisí. Ze spolupráce s AI podle něj vzniklo přes 250 tisíc stran.
Hypotézu formuloval v roce 1859 německý matematik Bernhard Riemann. Týká se rozložení prvočísel, tedy čísel dělitelných jen jedničkou a sebou samými.
Clayův matematický institut za vyřešení hypotézy vypsal v minulosti odměnu milion dolarů (22,3 milionu korun). Ještě několik hodin po oznámení Alpögeho ji na svém webu vedl jako nevyřešenou.
Posouzení, jestli byl problém skutečně vyřešen, vyžaduje čas, uvedl předseda institutu a britský matematik Martin Bridson. Podle něj jde o oznámení historického významu. „Cesta od dnešního oznámení ke skutečnému porozumění ale bude dlouhá a obtížná,“ dodal šéf institutu.
K objevu podle svých slov Alpöge, který vystudoval prestižní americké univerzity Harvardovu a Princetonskou, dospěl v neděli pozdě večer.
Poté se šéfa Anthropicu Daria Amodeie zeptal, jestli může výsledek oznámit, protože firma se právě chystala vstoupit na burzu. Oznámení přišlo den poté, co se tak stalo.
V rekordním úpisu akcií firma získala 81 miliard dolarů (1,8 bilionu korun) při ocenění 1,5 bilionu dolarů (33,5 bilionu korun). Na žádost AP o komentář společnost nereagovala.
Za poslední měsíce je to podruhé, co firma vyvíjející AI nebo někdo s ní spojený tvrdí, že vyřešil slavný matematický problém.
V září společnost OpenAI oznámila, že s pomocí svého modelu vyřešila problém Navierových-Stokesových rovnic, které popisují proudění tekutin. Ten také patří mezi sedm matematických problémů tisíciletí.
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