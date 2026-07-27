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Zahraničí

Další krok na cestě k možnému vstupu do EU. Island v pondělí čeká důležité hlasování

ČTK

Na Islandu v pondělí začíná předčasné hlasování v referendu, ve kterém budou obyvatelé rozhodovat, zda obnoví jednání o členství v Evropské unii, napsal server Politico. Samotné referendum se uskuteční za měsíc, 29. srpna.

Jedna z voliček v Miláně během referenda o změně ústavy.
Ilustrační fotoFoto: Reuters – ALESSANDRO GAROFALO
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Severská země, kde žije téměř 400 tisíc lidí, je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu a schengenské zóny otevřených hranic. Jednání s Bruselem zahájil Island již v roce 2010 uprostřed finanční krize. V roce 2013, poté co se jeho ekonomika rychle zotavila, jednání pozastavil kvůli ostrému sporu s EU ohledně rybolovných práv.

Nové průzkumy ale ukázaly, že nárůst životních nákladů a válka Ruska proti Ukrajině obnovily zájem Islandu o vstup do bloku. Také hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Američané anektují Grónsko, které se nachází mezi Islandem a Spojenými státy, zesílily zájem Islanďanů o případné členství v Evropské unii. Politico v této souvislosti připomnělo, že Trump se na Světovém ekonomické fóru v Davosu opakovaně spletl a místo výrazu Grónsko použil právě Island.

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Islandská premiérka Kristrún Frostadóttirová oznámila konání referenda na začátku roku s tím, že jde o snahu urovnat „debatu, která visí nad islandským národem“.

Islanďané budou odpovídat na otázku: Měl by Island obnovit přístupová jednání s Evropskou unií? A možnosti jsou jednoduché: Ano, či Ne.

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Podle průzkumů veřejného mínění názory Islanďanů na to, zda jednání obnovit, jsou rozděleny v poměru 50:50. „Jsme rozděleni na téměř rovnocenné skupiny,“ řekla v rozhovoru s bruselským serverem Gudrún Hafsteinsdóttirová, předsedkyně největší islandské opoziční strany. „Výsledek referenda bude velmi těsný,“ dodala.

Před zmrazením rozhovorů s EU v roce 2013 Island uzavřel 11 z 33 kapitol přístupových rozhovorů. Po uzavření všech kapitol by musel vyhlásit další referendum o samotném vstupu.

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