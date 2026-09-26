Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v sobotním projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku obvinil Evropu, že systematicky brání mírovým plánům pro Ukrajinu, což je podle něj v rozporu s postojem Spojených států. Dodal, že Rusko dosáhne svých vojenských cílů na Ukrajině „bez ohledu na okolnosti.“
„Evropa dělá vše, co je v jejích silách, aby zmařila mírové rozhovory, které si přeje vláda (amerického) prezidenta (Donalda) Trumpa,“ řekl Lavrov. Zároveň ujistil, že jeho země dosáhne cílů speciální vojenské operace, jak Moskva nazývá ozbrojenou agresi vůči Ukrajině, že hrozba pro ruskou bezpečnost bude odstraněna a že se vrátí klidný život.
Ruský ministr zahraničí dále uvedl, že reforma Rady bezpečnosti OSN nemůže zahrnovat přidělení dalších křesel západním zemím, zejména Německu a Japonsku, které se nyní ubírají „cestou militarismu“.
Rovněž uvedl, že Rusko je připraveno pomoci se stabilizací situace v Hormuzském průlivu, a to krátce poté, co Trump oznámil, že odmítá íránský návrh na znovuotevření této námořní trasy, klíčové pro světovou ekonomiku.
Lavrov se před projevem setkal se svým německým protějškem Johannem Wadephulem k prvnímu jednání tohoto druhu od začátku ruské invaze. Berlín a Moskva mají v posledních týdnech obzvlášť napjaté vztahy poté, co Německo na začátku září obvinilo Moskvu ze zodpovědnosti za srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle. Německo a Rusko od té doby uzavřely své generální konzuláty v obou zemích.
Wadephul vyzval Rusko k deeskalaci a zdůraznil, že incidenty jako ten v Lipsku zatěžují německo-ruské vztahy, ale nezabrání tomu, aby Německo dál podporovalo Ukrajinu. Šéf německé diplomacie zároveň jasně uvedl, že návrat ke konstruktivním vztahům mezi Moskvou a Berlínem je možný, pokud ruské vedení projeví ochotu ukončit válku proti Ukrajině a bude spolupracovat na obnově trvalého míru v Evropě.
Pro Berlín je „očividným“ řešením konfliktu „ukončení ruské agrese, stažení ruských vojsk a trvalé příměří,“ dodal.
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