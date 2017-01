Další izraelský premiér spojovaný s korupcí: Netanjahu si stěžuje na "hon na čarodějnice"

před 43 minutami

Izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi hrozí obvinění z korupce. On sám tvrdí, že je jen obětí politického "honu na čarodějnice". Na začátku týdne ale strávil tři hodiny na výslechu, údajně před členy speciální protikorupční jednotky. Izraelské opozici tak svitla malá naděje, že by populární Netanjahu mohl odejít z postu premiéra ještě před volbami v roce 2019.

Jeruzalém – Nad druhým izraelským premiérem v řadě se vznáší obvinění z korupce. Tentokrát vyšetřují veterána izraelské politiky, pravicového předsedu vlády Benjamina Netanjahua.

Kvůli obviněním z korupce skončil ve funkci i jeho předchůdce Ehud Olmert.

Netanjahu ale tvrdí, že se stal obětí politického "honu na čarodějnice" a že se jeho političtí protivníci snaží svrhnout premiéra všemi způsoby.

Z čeho přesně by mohl být premiér obviněn, zatím není úplně jasné. Na začátku týdne ale strávil tři hodiny na výslechu, údajně před členy speciální protikorupční jednotky.

Izraelský generální prokurátor Avichai Mandelblit, který má případ na starosti, pouze oznámil, že vše má kriminální pozadí a že předseda vlády je vyšetřován kvůli "etickým pochybením". Izraelské noviny ale spekulují o budoucím trestním stíhání premiéra.

Podle levicového deníku Haaretz, který se vůči pravicovému premiérovi často ostře vymezuje, prověřuje policie dary v hodnotě stovek až tisíců šekelů (jeden šekel je zhruba 6,7 Kč). Ty Netanjahu údajně získal od zahraničních podnikatelů.

Podle listu by mohlo jít o francouzského miliardáře a podnikatele v médiích Ronalda Laudera, který je dlouholetým Netanjahuovým přítelem. Lauder například založil mediální skupinu CME, vlastníka české televizní stanice Nova.

Současné vyšetřování probíhá už měsíce a policisté vyslechli padesát lidí, uvedla s odvoláním na policejní zdroje arabská televizní stanice Al-Džazíra.

Oficiální obvinění ale zatím nepadla a musí o nich rozhodnout generální prokurátor. Soukromá izraelská stanice Channel 2 uvedla, že obvinění proti Netanjahuovi budou dokonce dvě.

Odejde Netanjahu?

Podle deníku The New York Times dává současné vyšetřování izraelské opozici alespoň malou naději, že by Netanjahu mohl opustit premiérské křeslo ještě před parlamentními volbami v roce 2019.

Šance je ale velmi malá. Izraelský premiér nemusí podle zákona rezignovat, pokud čelí vyšetřování. Netanjahuův předchůdce Olmert sice post kvůli podezření z korupce opustil, sám Netanjahu už ale několik podobných obvinění přežil.

V minulosti například čelil podezření z nečistého financování volební kampaně, když na ni dostal peníze od francouzského milionáře Arnauda Mimrana, později odsouzeného za podvod. Nebo vyšetřování kvůli ovlivňování nákupu německých ponorek pro izraelské námořnictvo, kdy pro výrobce ponorek zároveň pracoval jeho osobní advokát.

Netanjahua by mohlo donutit k odstoupení až přímé obvinění a následný soud. Část vládních poslanců ale zvažuje přijetí zákona, který by zakázal vyšetřování premiéra v úřadě, což by celý proces zastavilo.

I izraelská opozice je navíc velmi opatrná, protože se bojí, že by případné předčasné volby mohla prohrát. Šéf levicové politické aliance Sionistický tábor Jicchak Herzog jen řekl, že "Izrael čekají těžké časy, když je vyšetřován jeho premiér". Jair Lapid, předseda středové strany Ješ Atid, pak prohlásil, že doufá, že se Netanjahu rychle očistí. Lapid je přitom pokládán za politika, který by se mohl populárnímu Netanjahuovi postavit jako vážný konkurent.

autor: Marek Hudema