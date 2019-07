Další incident u Perského zálivu: Ropný tanker se nehlásí. Írán tvrdí, že ho nedrží

Z Hormuzského průlivu u Perského zálivu byl dnes hlášen další incident. Podle agentury AP se tam ropný tanker ze Spojených arabských emirátů (SAE), který od soboty nevysílal údaje o své pozici, odchýlil od trasy a vplul do íránských vod. Některá média spekulují, že ho Teherán zabavil. Íránské ministerstvo zahraničí posléze informovalo, že íránské námořnictvo poskytlo pomoc v nouzi zahraničnímu ropnému tankeru, aniž by uvedlo, o jaký tanker šlo.

Íránská agentura ISNA dnes uvedla, že v Perském zálivu se ocitl v potížích kvůli technickému problému mezinárodní ropný tanker. "Po žádosti o pomoc se k němu přiblížily íránské jednotky a remorkérem ho odtáhly do íránských vod k nutné opravě," citovala ISNA mluvčího íránského ministerstva zahraničí Abbáse Musávího.

Televize Al-Arabíja ale předtím uvedla, že tanker Riah plující pod panamskou vlajkou nevyslal nouzový signál. S odvoláním na nejmenovaného činitele emirátů televize také informovala, že tanker nepatří SAE a že na něm nebyla emirátská posádka. V posledním roce ho ale provozovala firma ze SAE, uvedla Al-Arabíja.

V oblasti Hormuzského průlivu se v minulých týdnech stalo několik incidentů, při nichž byly napadeny ropné tankery a v jednom případě zasáhla na obranu britského tankeru britská vojenská loď. Útoky na tankery Washington připisuje Íránu, který to ale popírá.

Incidenty se staly v době napětí mezi USA a Íránem, jež souvisí se spory kolem mezinárodní dohody o íránském jaderném programu. Od té USA loni odstoupily a obnovily poté protiíránské sankce, Írán nedávno přestal plnit část dohody a nyní pohrozil, že ji vypoví celou. Napětí zvýšily Spojené státy tím, když letos do Perského zálivu poslaly posily a bojová letadla.

Spekulace o zadržení tankeru SAE přiživuje kauza íránského tankeru, který zadržely gibraltarské úřady za asistence příslušníků britského námořnictva 4. července kvůli podezření, že převáží íránskou ropu do Sýrie. To by znamenalo porušení sankcí EU vůči Sýrii, které omezují dovoz ropy do válkou zmítané země. Íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí dnes podle agentury Reuters uvedl, že Írán odpoví na britské "pirátství".

Británie také minulý týden oznámila, že se ve středu tři íránské lodě pokusily zadržet britský tanker v Perském zálivu, avšak doprovodná britská fregata jim v tom zabránila. Íránci prý požadovali, aby tanker změnil kurs a plul do íránských vod. Íránci to popřeli.