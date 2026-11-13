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Zahraničí

Další exploze v Moskvě. Terčem politolog, měl vazbu na proruského prezidenta Janukovyče

ČTK
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Na jihu Moskvy v pátek explodoval osobní automobil a jeho řidič utrpěl zranění. Ruské i ukrajinské telegramové kanály informují, že vozidlo značky Toyota řídil někdejší tiskový mluvčí bývalého ukrajinského premiéra Mykoly Azarova Sergej Zavorotnyj.

Výbuch automobilu Serhije Zavorotného, bývalého mluvčího někdejšího ukrajinského premiéra Mykoly Azarova, v Moskvě.
Výbuch automobilu Serhije Zavorotného, bývalého mluvčího někdejšího ukrajinského premiéra Mykoly Azarova, v Moskvě 13.11.2026.Foto: NOELREPORTS/ X
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Ve čtvrtek exploze výbušného zařízení v autě usmrtila v Petrohradu ruského vojenského důstojníka. Zdroj z bezpečnostních složek agentuře TASS k pátečnímu výbuchu v Moskvě řekl, že „na Kirovohradské ulici u domu číslo pět vybuchlo osobní auto. V důsledku toho byl zraněn řidič auta, skončil v nemocnici“. Policie kvůli tomu část ulice uzavřela.

Na místo vyjela skupina vyšetřovatelů ruského vyšetřovacího výboru, oznámila také agentura TASS.

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Ruské zdroje Zavorotného označují za politologa, ukrajinské zdroje o něm píší jako o člověku, který roky šíří protiukrajinskou propagandu.

Ukrajinský expremiér Azarov, který ukrajinskou vládu vedl za působení proruského prezidenta Viktora Janukovyče, uvedl, že ověřuje informace o zranění svého někdejšího tiskového mluvčího. Azarov po svržení Janukovyče v roce 2014 uprchl do Ruska.

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Ve čtvrtek v Petrohradu při explozi podle ruských médií zemřel plukovník sloužící u 6. gardové armády vzdušných sil a sil protivzdušné obrany, která je součástí ruských vzdušných a kosmických sil.

Z nastražení výbušného zařízení na jeho auto je podezřelý 31letý obyvatel, který mezitím uprchnul do zahraničí.

Terčem atentátů od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se stala řada ruských vojáků a lidí jinak zapojených do agrese Ruska proti sousední zemi.

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