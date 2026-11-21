Mexická armáda v pátek dopadla ve státě Sinaloa na severozápadě země jednoho z nejhledanějších drogových bossů na světě. Fausto Isidro Meza Flores, známý jako El Chapo Isidro, byl na seznamu deseti nejhledanějších uprchlíků amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Jeho zatčení ale vyvolalo v regionu vlnu násilí.
O zatčení v sobotu informovala mexická vláda. Operace se odehrála ve městě Guasave a podle ministerstva obrany ji mexické speciální jednotky připravily ve spolupráci s americkými zpravodajskými službami. Spolu s El Chapem Isidrem skončili v rukou vojáků také dva další vysoce postavení členové jeho organizace – údajný druhý muž skupiny Germán N., přezdívaný Serafín, a její finanční operátor, uvádí deník El País.
Zadržení však provázely prudké přestřelky. Ozbrojenci se pokusili armádní operaci překazit a na vojáky zaútočili střelnými zbraněmi i výbušninami. Podle mexického ministerstva obrany si násilnosti vyžádaly životy sedmi údajných členů kartelu a čtyř vojáků.
Chaos v ulicích
Úřady ve městě Guasave vyzvaly obyvatele, aby nevycházeli ven a vyhnuli se hlavní silnici spojující sever a jih státu. Na silnicích hořely nákladní vozy a v několika čtvrtích se střílelo. V pátek večer musel být přerušen také baseballový zápas. Fanoušci se ukryli v chodbách stadionu a hráči v panice utíkali z hřiště.
Na dalším videu místní reportér informuje o událostech. Když náhle zazní výstřely, přikrčí se mezi dvěma auty.
Zatčení pašeráka drog, který už byl transportován do mexické metropole, je zásadním vítězstvím pro kampaň vlády proti největším zločineckým organizacím v zemi, píše list New York Times. Meza Flores byl jedním z nejmocnějších pašeráků v Sinaloe, kde si konflikt mezi rivalskými odnožemi stejnojmenného kartelu vyžádal tisíce životů a uvrhl tento mexický stát do bezuzdného násilí.
Spolupráce se Spojenými státy
Mexické ministerstvo obrany v dnešním prohlášení uvedlo, že mexická armáda operaci s cílem zadržet Mezu Florese koordinovala s americkými zpravodajskými službami. Meza Flores se pro USA stal klíčovým terčem. Pozornost amerických bezpečnostních agentur vzbudil tím, že se stal jedním z předních pašeráků fentanylu do země.
Meza Flores patřil k vedení zločinecké skupiny Beltrán Leyva, která byla původně součástí kartelu Sinaloa. Následně založil vlastní skupinu, známou jako Meza-Flores. Organizace má podle amerických úřadů kontrolu nad produkcí a distribucí drog v částech Mexika a pašuje velké množství fentanylu, heroinu, metamfetaminu a marihuany do Spojených států.
Podle agentury AP přitom Meza Flores začínal jako drobný drogový překupník a postupně se vypracoval mezi nejvýznamnější postavy mexického podsvětí. Dopadnout ho nedokázaly úřady více než deset let.
FBI ho zařadila na seznam deseti nejhledanějších osob v únoru 2025. Americké ministerstvo zahraničí za informace vedoucí k jeho dopadení nabízelo odměnu až pět milionů dolarů (zhruba 112,5 milionu korun). První obžaloba proti němu byla ve Spojených státech podána už v roce 2012.
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